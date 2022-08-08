Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян

Чтобы остановить аннексию Россией территории Украины, западные страны должны запретить въезд всем российским гражданам, заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

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Зеленский сказал, что "самые важные санкции — это закрытие границ, потому что россияне отбирают чужую землю". По его словам, россияне должны "жить в своем мире, пока не изменят свою философию".

Некоторые критики утверждают, пишет издание, что запрет на въезд для всех россиян несправедливо скажется на тех, кто покинул страну из-за несогласия с действиями диктатора Владимира Путина.

Зеленский сказал, что эти различия не имеют значения: "Все россияне… пусть едут в Россию".

"Тогда они поймут. Они говорят: "Эта [война] не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не так ли?" Может. Население выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него", – сказал президент.

Он добавил, как-будто обращаясь к россиянам: "Разве вы не хотите этой изоляции? Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда идите и живите там. Это единственный способ повлиять на Путина".

Сегодня, 8 августа, петиция о запрете на въезд в Украину для россиян на ближайшие 50 лет набрала более 25 000 подписей, теперь ее должен рассмотреть президент.

Вадим Ребрина

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