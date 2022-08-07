UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленского просят закрыть въезд для россиян на 50 лет: петиция набрала 25 000 голосов

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 22:38
Зеленского просят закрыть въезд для россиян на 50 лет: петиция набрала 25 000 голосов - Фото
Володимир Зеленський (фото — пресслужба Офісу президента)

Петиция о запрете на въезд в Украину для россиян на ближайшие 50 лет набрала более 25 000 подписей, теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Такая инициатива появилась на сайте электронных петиций 23 мая 2022-го. Автор петиции Андрей Кузьмин предлагает запретить въезд на территорию Украины гражданам России на следующие 50 лет. По состоянию на вечер 7 августа такой призыв поддержали 25 313 человек, статус петиции – "ожидает рассмотрения".

Автор петиции заявил, что Украина уже восемь лет страдает от войны, которую развязала Россия, "и, к сожалению, за эти годы власти не смогли защитить Украину от диверсантов, агентуры и корректировщиков огня, которые все это время прибывали в Украину из-за безвизового режима с РФ".

"Мы поплатились за это тысячами жизней. В целях безопасности каждого украинца сейчас и в будущем мы предлагаем полностью закрыть въезд в Украину всем россиянам на следующие 50 лет и не выдавать виды на жительство россиянам, кроме тех, кто воевал на стороне Украины в российско-украинской войне", – сказано в тексте петиции.

Данная петиция появилась до отмены безвизового режима с РФ. Петиция об отмене безвиза тоже была на сайте президента, 2 мая она набрала более 25 000 подписей. В ответе на петицию Зеленский анонсировал ужесточение режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины, а 17 июня он сообщил, что Украина отменит безвиз с Россией.

Читайте также: "Оградиться от России". Поддержка визового режима с РФ достигла рекордных 79%

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
петиция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 