Зеленского просят закрыть въезд для россиян на 50 лет: петиция набрала 25 000 голосов

Петиция о запрете на въезд в Украину для россиян на ближайшие 50 лет набрала более 25 000 подписей, теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

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Такая инициатива появилась на сайте электронных петиций 23 мая 2022-го. Автор петиции Андрей Кузьмин предлагает запретить въезд на территорию Украины гражданам России на следующие 50 лет. По состоянию на вечер 7 августа такой призыв поддержали 25 313 человек, статус петиции – "ожидает рассмотрения".

Автор петиции заявил, что Украина уже восемь лет страдает от войны, которую развязала Россия, "и, к сожалению, за эти годы власти не смогли защитить Украину от диверсантов, агентуры и корректировщиков огня, которые все это время прибывали в Украину из-за безвизового режима с РФ".

"Мы поплатились за это тысячами жизней. В целях безопасности каждого украинца сейчас и в будущем мы предлагаем полностью закрыть въезд в Украину всем россиянам на следующие 50 лет и не выдавать виды на жительство россиянам, кроме тех, кто воевал на стороне Украины в российско-украинской войне", – сказано в тексте петиции.

Данная петиция появилась до отмены безвизового режима с РФ. Петиция об отмене безвиза тоже была на сайте президента, 2 мая она набрала более 25 000 подписей. В ответе на петицию Зеленский анонсировал ужесточение режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины, а 17 июня он сообщил, что Украина отменит безвиз с Россией.

С 1 июля утратило силу соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках, подписанное 16 января 1997 года в Москве. Кабинет министров решил прекратить ее действие в ответ на агрессию РФ против Украины.

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Оксана Житнюк

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