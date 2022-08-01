"Оградиться от России". Поддержка визового режима с РФ достигла рекордных 79%
Абсолютное большинство украинцев поддерживают отмену безвизового режима с Россией. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии.
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Много лет подряд КМИС спрашивает у респондентов, какими они хотели бы видеть отношения Украины с Россией. До 2014 года абсолютное большинство украинцев отвечали: Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен.
За вариант с закрытыми границами и визами тогда выступал только каждый десятый.
После того как Россию оккупировала Крым и начала войну на Донбассе, количество ответов разделилось примерно 50 на 50.
"Возможно, что дело не в "дружеских" отношениях, а в том, что многие украинцы имеют родственников в России и хотели бы оставить потенциальную возможность с ними видеться без препятствий в виде виз и таможен", — прокомментировал результаты исследования заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.
В 2022 году произошел окончательный перелом. Июльский опрос КМИС показал, что абсолютное большинство украинцев – 79% – считают, что между Украиной и Россией должны быть закрытые границы – с визами и таможнями.
Только 11% считают, что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами без виз и таможен. Всего 1% респондентов выступают за объединение в одно государство.
"Агрессивность руководства России и "обычных" россиян вместе со зверствами российской армии похоронили идею "дружественных" и "удобных" отношений. Во всех регионах это мнение абсолютно преобладает. Украинцы независимо от региона или языка стремятся отгородиться от России", — сказал Грушецкий.
В опросе КМИС приняли участие 2000 респондентов, находящихся на территории Украины (кроме территорий, оккупированных до 24 февраля 2022 года). Статистическая погрешность для такой выборки в обычных условиях не превышает 1,1-2,4%, но сейчас добавляется определенное систематическое отклонение в связи с тем, что все труднее дозвониться до респондентов, проживающих на территории, которую Россия оккупировала после 24 февраля.
Исследование проводилось методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
- С 1 июля утратило силу соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках, подписанное 16 января 1997 года в Москве. Кабинет министров решил прекратить ее действие в ответ на агрессию РФ против Украины.
- 2 мая петиция о введении визового режима с Россией набрала более 25 000 подписей.
- В ответе на петицию Зеленский анонсировал ужесточение режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины, а 17 июня он сообщил, что Украина отменит безвиз с Россией.
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