UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленского просят ввести визы с Россией. Петиция набрала 25 000 подписей

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 07:56
Зеленского просят ввести визы с Россией. Петиция набрала 25 000 подписей - Фото
Фото: depositphotos.com

Электронная петиция о введении визового режима с Россией набрала более 25 000 подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Петиция была инициирована еще в феврале, до начала полномасштабной российско-украинской войны, но до середины марта имела не более нескольких сотен подписей. После того как о петиции написали в СМИ, люди начали активнее поддерживать ее, и по состоянию на утро 2 мая она набрала минимально необходимое количество подписей для рассмотрения президентом.

Введение виз в условиях разрыва дипломатических отношений де-факто будет означать запрет на въезд россиян в Украину.

СПРАВКА. Для рассмотрения президентом электронная петиция должна набрать не менее 25 000 голосов в течение трех месяцев. Когда подписи собраны, она в течение трех рабочих дней переходит в раздел "На рассмотрении". Ответ президента на петицию должен поступить в течение 10 рабочих дней после начала рассмотрения.
  • В ноябре 2021 года похожая петиция о запрете на въезд для россиян набрала 25 000 подписей за 10 дней.
  • Президент передал ее на рассмотрение Кабинета министров, Совета национальной безопасности и обороны и СБУ, попросив проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину граждан Российской Федерации потребностям безопасности Украины и защите национальных интересов.
  • В 2017 году тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин говорил, что введение визового режима создаст значительные проблемы для людей с оккупированных территорий и станет удобным аргументом для российской пропаганды.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
визовый режим Россия петиция
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 