Зеленского просят ввести визы с Россией. Петиция набрала 25 000 подписей

Электронная петиция о введении визового режима с Россией набрала более 25 000 подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

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Петиция была инициирована еще в феврале, до начала полномасштабной российско-украинской войны, но до середины марта имела не более нескольких сотен подписей. После того как о петиции написали в СМИ, люди начали активнее поддерживать ее, и по состоянию на утро 2 мая она набрала минимально необходимое количество подписей для рассмотрения президентом.

Введение виз в условиях разрыва дипломатических отношений де-факто будет означать запрет на въезд россиян в Украину.

СПРАВКА. Для рассмотрения президентом электронная петиция должна набрать не менее 25 000 голосов в течение трех месяцев. Когда подписи собраны, она в течение трех рабочих дней переходит в раздел "На рассмотрении". Ответ президента на петицию должен поступить в течение 10 рабочих дней после начала рассмотрения.

В ноябре 2021 года похожая петиция о запрете на въезд для россиян набрала 25 000 подписей за 10 дней.

Президент передал ее на рассмотрение Кабинета министров, Совета национальной безопасности и обороны и СБУ, попросив проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину граждан Российской Федерации потребностям безопасности Украины и защите национальных интересов.

В 2017 году тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин говорил, что введение визового режима создаст значительные проблемы для людей с оккупированных территорий и станет удобным аргументом для российской пропаганды.

Андрей Водяный

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