Стерненко предложил запретить въезд россиянам. Петиция набрала 25 000 подписей за 10 дней

Петиция общественного деятеля Сергея Стерненко о запрете въезда в Украину гражданам страны-агрессора РФ или введении для них визового режима набрала более 25 000 подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

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Стерненко предлагает запретить россиянам въезд в Украину в связи с продолжающейся агрессией РФ или же ввести визовый режим.

"Прошу президента Украины в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима", – сказано в тексте петиции.

Стерненко разметил петицию на сайте президента 2 ноября, и за 10 дней она собрала необходимое для рассмотрения количество подписей. До конца голосования остается еще 83 дня.

СПРАВКА. Для рассмотрения президентом электронная петиция должна набрать не менее 25 000 голосов в течение трех месяцев. Когда подписи собраны, она в течение трех рабочих дней переходит в раздел "На рассмотрении". Ответ президента на петицию должен поступить в течение 10 рабочих дней с начала рассмотрения.

11 октября 2021-го петиция украинского продюсера Игоря Кондратюка о полном запрете гастролей российских музыкантов набрала больше 25 000 голосов.

Зеленский ответил на петицию – сказал, что поручил проработать предложения о запрете концертов артистов из России премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову.

Оксана Житнюк

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