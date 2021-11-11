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Стерненко предложил запретить въезд россиянам. Петиция набрала 25 000 подписей за 10 дней

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 17:12
Стерненко предложил запретить въезд россиянам. Петиция набрала 25 000 подписей за 10 дней - Фото
Сергей Стерненко (Фото - Instagram Стерненко)

Петиция общественного деятеля Сергея Стерненко о запрете въезда в Украину гражданам страны-агрессора РФ или введении для них визового режима набрала более 25 000 подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский

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Стерненко предлагает запретить россиянам въезд в Украину в связи с продолжающейся агрессией РФ или же ввести визовый режим.

"Прошу президента Украины в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима", – сказано в тексте петиции.

Стерненко разметил петицию на сайте президента 2 ноября, и за 10 дней она собрала необходимое для рассмотрения количество подписей. До конца голосования остается еще 83 дня.

Стерненко предложил запретить въезд россиянам. Петиция набрала 25 000 подписей за 10 дней

СПРАВКА. Для рассмотрения президентом электронная петиция должна набрать не менее 25 000 голосов в течение трех месяцев. Когда подписи собраны, она в течение трех рабочих дней переходит в раздел "На рассмотрении". Ответ президента на петицию должен поступить в течение 10 рабочих дней с начала рассмотрения.
  • 11 октября 2021-го петиция украинского продюсера Игоря Кондратюка о полном запрете гастролей российских музыкантов набрала больше 25 000 голосов.
  • Зеленский ответил на петицию – сказал, что поручил проработать предложения о запрете концертов артистов из России премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский Сергей Стерненко запрет оккупация петиция въезд агрессия рф
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