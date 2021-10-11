Петиция о запрете концертов артистов из России набрала 25 000 подписей. Слово за Зеленским

Петиция украинского продюсера Игоря Кондратюка о полном запрете гастролей российских музыкантов набрала больше 25 000 голосов, необходимых для ее рассмотрения президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает официальный сайт электронных петиций.

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Петиция, опубликованная 21 сентября 2021 года, набрала больше необходимых 25 000 голосов даже раньше срока – до конца голосования осталось еще 72 дня. Теперь, согласно закону, ее рассмотрит Зеленский.

Кондратюк в петиции утверждает, что российские артисты, которые промолчали и поддержали оккупацию Крыма и войну на Донбассе, тоже несут ответственность за действия России.

По его мнению, исключения из запрета возможны только для тех российских артистов, которые публично выступили против российской агрессии в отношении Украины.

Кондратюк также отметил, что "музыка и другие виды искусства от агрессора не могут быть вне политики во время войны".

29 апреля 2021 года Минкульт по заявлению СБУ внес российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, что автоматически запрещает любую его концертную деятельность в Украине. До этого артист планировал на лето концерты в Харькове, Одессе и Киеве.

17 июня Моргенштерн подал иск против СБУ в Окружной админсуд Киева, требуя исключения из списка.

15 сентября Моргенштерна внесли в обновленный список Минкульта невъездных в Украину лиц.

На ноябрь он планировал концерты в Харькове, Киеве и Запорожье.

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Виктория Найдёнова

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