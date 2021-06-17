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Хочет в Украину. Российский рэпер Моргенштерн подал иск против СБУ в ОАСК

17.06.2021, 16:42
Хочет в Украину. Российский рэпер Моргенштерн подал иск против СБУ в ОАСК - Фото
Моргенштерн (фото - morgenshtern, Instagram)

Российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя –  Алишер Валеев) подал иск против Службы безопасности Украины в Окружной админсуд Киева. Он также просит суд отменить решение Минкульта о внесении его в список лиц, угрожающих нацбезопасности, сообщает пресс-служба суда.

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Как отмечается, Моргенштерн просит признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращению в Минкульт для внесения рэпера в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

Кроме того, он просит ОАСК признать противоправным и отменить решение Минкульта о внесении его в этот список.

Также Моргенштерн просит вытребовать у СБУ постановление о запрете ему въезжать в Украину.

Сейчас ОАСК решает, открывать ли административное дело по заявлению рэпера.

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Марк Сировой
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