Хочет в Украину. Российский рэпер Моргенштерн подал иск против СБУ в ОАСК

Российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Валеев) подал иск против Службы безопасности Украины в Окружной админсуд Киева. Он также просит суд отменить решение Минкульта о внесении его в список лиц, угрожающих нацбезопасности, сообщает пресс-служба суда.

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Как отмечается, Моргенштерн просит признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращению в Минкульт для внесения рэпера в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

Кроме того, он просит ОАСК признать противоправным и отменить решение Минкульта о внесении его в этот список.

Также Моргенштерн просит вытребовать у СБУ постановление о запрете ему въезжать в Украину.

Сейчас ОАСК решает, открывать ли административное дело по заявлению рэпера.

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Марк Сировой

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