Хочет в Украину. Российский рэпер Моргенштерн подал иск против СБУ в ОАСК
Российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Валеев) подал иск против Службы безопасности Украины в Окружной админсуд Киева. Он также просит суд отменить решение Минкульта о внесении его в список лиц, угрожающих нацбезопасности, сообщает пресс-служба суда.
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Как отмечается, Моргенштерн просит признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращению в Минкульт для внесения рэпера в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.
Кроме того, он просит ОАСК признать противоправным и отменить решение Минкульта о внесении его в этот список.
Также Моргенштерн просит вытребовать у СБУ постановление о запрете ему въезжать в Украину.
Сейчас ОАСК решает, открывать ли административное дело по заявлению рэпера.
- Моргенштерн планировал дать концерты летом в Харькове, Одессе и Киеве. Однако 29 апреля Минкульт внес его в список лиц, угрожающих нацбезопасности. СБУ заявило, что он не сможет ездить на гастроли в Украине.
- 13 апреля президент Владимир Зеленский подал как неотложный законопроект о ликвидации ОАСК. НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовка и нескольких судей по статье о создании преступной группировки для захвата госвласти, сам Вовк себя подозреваемым не считает.
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