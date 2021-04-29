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Российского рэпера Моргенштерна внесли в список угрожающих нацбезопасности лиц

29.04.2021, 16:49
Российского рэпера Моргенштерна внесли в список угрожающих нацбезопасности лиц - Фото
Скриншот видео Youtube/MORGENSHTERN
дополнено

Сегодня, 29 апреля, российского исполнителя рэпа Моргенштерна внесли в список людей, угрожающих национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

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Как отмечается, рэп-исполнителя и музыканта Алишера Валеева (сценическое имя Моргенштерн) включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, по представлению СБУ, поступившему в МКИП 22 апреля.

Моргенштерн заявлял, что является сторонником российского президента РФ Владимира Путина, а также поддерживает оккупацию Россией Крыма.

ДОПОЛНЕНО В 17:30.

В СБУ уточнили, что теперь Моргенштерн не сможет проводить гастроли в Украине – запланированные ранее концерты в Киеве, Харькове и Запорожье не состоятся.

  • 8 декабря 2019 года Моргенштерн, выступая в Одессе, назвал день траура в связи со смертельным пожаром в одесском колледже "е**ной показухой".
  • В декабре 2020-го сообщалось о планах исполнителя приехать в Украину с гастролями летом 2021-го.
  • 9 и 11 февраля Министерство культуры и информационной политики внесло в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности, семь российских артистов.

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Наталия Медведева
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Минкульт артист моргенштерн
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