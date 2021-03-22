Прокуратура Крыма открыла уголовное дело против 23 российских артистов: список

Прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя начала уголовное производство по факту незаконного въезда/выезда на/из оккупированный полуостров 23 российских артистов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как отмечается, артисты из России посетили оккупированный Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив.

Уголовное производство начато по обращению председателя ОО Евромайдан-Крым Сергея Мокренюка.

Противоправные действия указанных граждан РФ квалифицированы по статье о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (ч.2 ст.332-1 УК).

Мокренюк опубликовал в Facebook список артистов, незаконно посетивших оккупированный Россией Крым:

Дмитрий Харатьян;

Валерия;

Марина Ким;

Александр Маршал;

Зара;

Дима Билан;

Денис Майданов;

Александр Ф. Скляр;

Ольга Кормухина;

Лариса Долина;

Алена Свиридова;

Роман Пашков;

Олег Газманов;

Жасмин;

Григорий Лепс;

Юлианна Караулова;

Александр Буйнов;

Пелагея;

Стас Пьеха;

Олег Шаумаров;

Юлия Волкова;

Наталья Майданова;

Руслан Тагиев.

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4 марта Госпогранслужба задержала в аэропорту "Борисполь" российскую актрису и модель Елену Галицыну, которая незаконно посещала оккупированный Крым.

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Наталия Медведева

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