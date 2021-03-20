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Оккупированный Крым "поделили" "друзья Путина" и чиновники из РФ – расследование росСМИ

20.03.2021, 18:30
Оккупированный Крым
Крым, Ласточкино гнездо. Иллюстративное фото: depositphotos.com

Российское издание Новая газета провела расследование и выпустила материал о "хозяевах Крыма" – тех, кто самовольно захватил земельные участки оккупированного Россией полуострова. В их числе журналисты назвали миллиардера Юрия Ковальчука, Аркадия Ротенберга, Сергея Аксенова и других.

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В расследование идет речь о нескольких объектах.

Под прицел журналистов попала "дача Ковальчука" в Батилимане на побережье Ласпинской бухты в Балаклавском районе. До 2007 года там был пансионат "Мыс Айя", позже землю выкупила семья беглого экс-президента Виктора Януковича.

А после Майдана собственником стала питерская компания "Берег", гендиректор которой якобы связан с совладельцами банка Россия, одним из которых и является один из "друзей Путина" Юрий Ковальчук. При этом, по словам рабочих, достраивающих "дачу", хозяином имения является сам президент РФ Владимир Путин.

В свое время, банк Россия зашел на территорию Крыма вместо вытесненных оккупантами украинских банков. Так Ковальчук стал одним из первых банкиров, начавших работать на полустрове, а в 2017 году – фактическим владельцем винзавода "Новый свет", а в декабре прошлого года – и фактическим владельцем винного завода "Массандра".

По словам источников Новый газеты, структуры Ковальчука также по факту контролируют работу еще одного винзавода в Крыму – "Инкерман".

Другим "другом Путина", обустроившимся в Крыму, стал бизнесмен Аркадий Ротенберг. – в свое время именно он построил мост на полуостров через Керченский пролив.

"Дача Ротенберга" расположилась недалеко от "дачи Ковальчука", на противоположной стороне Ласпинской бухты – на мысе Сарыч. При этом, площадь ее территории превышает имение банкира примерно в четыре раза 12,5 га против 3,8 га.

Компании, связанные с Ротенбергом, "получили в распоряжение" знаменитые крымские санатории: "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри" – общая цена "сделки" составила всего 1,5 млрд рублей. 

Дополнительно Ротенберг стал фактическим владельцем компании "Крымтелеком", детского лагеря "Артек" и фирмы "Крымтехнологии", в собственности которой находится 87 земельных участков на полуострове и более 300 отельных зданий.

Еще одним "новым хозяином" крымских объектов стал глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов. Семья чиновника связана с группой строительных компаний "Монолит" – именно этот застройщик начал возводить высотки на бывших местах проживания крымских татар, а также застроил микрорайон "Красная роза".

В 2014 году Путин предложил бывшему депутату Верховной Рады Крыма Аксенову "возглавить" полуостров, после чего количество его активов начало стремительно расти. Родственники Аксенова владеют несколькими фирмами, тоже связанными с недвижимостью.

Отмечен был в расследовании и экс-глава парламента Крыма Владимир Константинов. Несмотря на то, что в 2010 году он якобы "отошел от дел", по факту под контролем его семьи остались многие крымские строительные компании. 

Компанию Константинову в делах недвижимости Крыма по версии журналистов составили также Евгений Кабанов и Павел Лебедев

Читайте также: Аксенов заявил, что Путин лично руководил захватом Крыма

Дарья Мостовая
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