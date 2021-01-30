"Кошелек Путина" Ротенберг взял на себя дворец в Геленджике: Я являюсь бенефициаром

Один их самых богатых людей в РФ и друг президента России Владимира Путина Аркадий Ротенберг заявил, что ему принадлежит "дворец Путина" в Геленджике, о котором стало известно из расследования оппозиционера Алексея Навального. Об этом он заявил в интервью российскому ресурсу Mash, основанному бывшим сотрудником рупора пропаганды РФ Life Никитой Могутиным.

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"Теперь это уже будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов. Мне удалось стать бенефициаром. Это находка", – заявил Ротенберг, уточнив, что он намерен построить там апарт-отель, поскольку ему "очень нравится отельный бизнес".

Он сказал, что приобрел его "несколько лет назад". "Чисто человеческий фактор. Скандал вокруг этого, всякие инсинуации. Я итак достаточно... На мне там санкции", – попытался объяснить Ротенберг, почему он рассказал о "дворце" только сейчас.

Как сообщает The Insider, СМИ называют Ротенберга "личным кошельком" Путина наряду с несколькими другими олигархами.

СПРАВКА. США ввели санкции против России в марте 2014 года. В санкционный список попали 16 правительственных должностных лиц РФ и четыре представителя "ближнего круга" Путина. В частности под санкции попали братья Аркадий и Борис Ротенберги.

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Владислав Сердюк

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