"Кошелек Путина" Ротенберг взял на себя дворец в Геленджике: Я являюсь бенефициаром
Один их самых богатых людей в РФ и друг президента России Владимира Путина Аркадий Ротенберг заявил, что ему принадлежит "дворец Путина" в Геленджике, о котором стало известно из расследования оппозиционера Алексея Навального. Об этом он заявил в интервью российскому ресурсу Mash, основанному бывшим сотрудником рупора пропаганды РФ Life Никитой Могутиным.
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"Теперь это уже будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов. Мне удалось стать бенефициаром. Это находка", – заявил Ротенберг, уточнив, что он намерен построить там апарт-отель, поскольку ему "очень нравится отельный бизнес".
Он сказал, что приобрел его "несколько лет назад". "Чисто человеческий фактор. Скандал вокруг этого, всякие инсинуации. Я итак достаточно... На мне там санкции", – попытался объяснить Ротенберг, почему он рассказал о "дворце" только сейчас.
Как сообщает The Insider, СМИ называют Ротенберга "личным кошельком" Путина наряду с несколькими другими олигархами.
- 17 января 2021 года российский оппозиционер Навальный вернулся в РФ после лечения в ФРГ из-за отравления "Новичком" через трусы. Его задержали "по делу Ив Роше", арестовали на 30 суток.
- 19 января его организация выпустила фильм-расследование о "дворце Путина" в поселке Прасковеевка у Геленджика за $3,5 млрд. В Кремле назвали фильм "лохотроном".
- 23 января в российских городах прошли протесты в поддержку Навального и против Путина.
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