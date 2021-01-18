Навального арестовали на месяц. Он призвал россиян выходить на улицу: видео

Российского оппозиционера и политика Алексея Навального заключили под стражу на 30 суток. Об этом сообщил в Twitter его адвокат Вадим Кобзев.

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"Заседание" прошло в отделе полиции УМВД в Химках, куда Навального доставили сразу после его возвращения в Россию. Суд решил применить к Навальному в качестве меры пресечения арест сроком до 15 февраля 2021 года.

Оппозиционер заявил, что не понимает, что происходит и почему заседание Химкинского суда проходит в полиции, назвав весь процесс беззаконием.

Навальный призвал людей выходить на улицы, отметив, что люди сами упускают свои возможности. "Поэтому я вас призываю: не молчите, сопротивляйтесь, выходите на улицы. Никто, кроме нас самих, нас не защитит. А нас так много, что если мы захотим чего-то добиться, мы этого добьемся", – подчеркнул он.

14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ, которые систематично сопровождали его во время поездок. Позже Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево. Его обвиняют в нарушении режима условного освобождения.

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Дарья Мостовая

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