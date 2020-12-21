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Навальный позвонил "одному из отравителей" – тот подтвердил операцию спецслужб РФ: видео видео

21.12.2020, 14:56
Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий/ЕРА)
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Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что смог позвонить военному химику из Института криминалистики ФСБ Константину Кудрявцеву, причастному к спецоперации по его отравлению. Запись этого разговора опубликована в YouTube. 

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По словам Навального, контакты Кудрявцева он смог получить из расследования The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel. Сообщается, причастные к отравлению люди общаются через специальный номер. Как пояснил сам оппозиционер, это "нечто вроде ФСБ-шного коммутатора". 

Он отметил, что почти все фигуранты расследования, быстро повесили трубку, однако именно Кудрявцев продолжил с ним разговор. 

Навальный представился как помощник секретаря Совета Безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева, которому необходимо узнать причины "провала" спецоперации.

Кудрявцев рассказал, что ему поручили "поработать с коробкой" одежды, в том числе с "самым рискованным предметом" — его трусами — после чего они "вернули все ребятам местным".

"Сказали работать по трусам именно, по внутренней части <..> Гульфик так называемый. Там швы такие есть, вот, по швам <..> Обрабатывали растворами, чтобы не было следов", — отметил он.

Также химик сообщил, что "если б (самолет - ред.) чуть дольше летел, а не посадили бы его резко, то возможно, это все пошло бы не так".

По его словам, если бы "не оперативная работа медиков, скорой помощи на посадочной полосе, и так далее", то отравление бы удалось.

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Станислав Стороженко
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