Врач: Диагноз Навального - нарушение обмена веществ, но перевозить его все равно нельзя

Главврач больницы, где лежит российский оппозиционер Алексей Навальный говорит, что основной диагноз политика - нарушение обмена веществ

Основным диагнозом российского оппозиционного политика Алексея Навального, которого вчера госпитализировали, предположительно, с токсикологическим отравлением, является нарушение обмена веществ, но транспортировать его по-прежнему нельзя. Об этом заявил главврач омской больницы Александр Мураховский, сообщает Интерфакс.

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"На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной - это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ", - заявил Мураховский, уточнив, что следов оксибутиратов и барбитуратов в его организме не нашли.

Главврач оценил состояние Навального, как нестабильно тяжелое: "При взлете и посадке нестабильность может увеличиться в виде гемодинамических нарушений, так и судорожного синдрома. Поэтому консилиум принял решение, что рисковать нельзя. Хотя общее состояние незначительно улучшилось".

Химический компонент, который нашли на коже и одежде политика, якобы оказался образцом промышленной химии от пластикового стаканчика, добавил главврач.

При этом врач Навального Анастасия Васильева написала в Twitter: "Нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний. Это состояние, а не диагноз. Ну и падение сахара не диагноз. Кстати вчера сахар был нормальным". По ее мнению, это подмена понятий.

Ранее росСМИ сообщили, что жене политика Юлии Навальной сообщили диагноз Алексея, однако пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш написала в Twitter, что этого не было: "Юле и Олегу Навальным не сообщали диагноз Алексея вопреки заявлению врачей. То, что им рассказали, - это набор симптомов, который может быть интерпретирован по-разному. Причину состояния Алексея врачи по-прежнему не могут установить".

Сегодня также глава МИД Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал ситуацию с Навальным, заявив в Twitter: "Навальный в коме. Власть намеренно затягивает постановку диагноза и отказывает Алексею в транспортировке в немецкую клинику. Типичный пример отношения Кремля к человеческой жизни. Похоже на попытку замести следы".

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Владислав Сердюк

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