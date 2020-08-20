Навальному стало плохо в самолете. Соратники считают, что его отравили
Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в реанимации без сознания
Российскому оппозиционеру Алексею Навальному сегодня стало плохо при перелете из Томска в Москву, сейчас он - в реанимации. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.
По ее словам, самолет с Навальным экстренно сел в Омске.
"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея - токсическое отравление. Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай", - отметила Ярмыш.
По ее словам, это "было единственное, что он пил с утра".
"Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания", - уточнила она.
Ярмыш добавила, что Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. "В больницу по нашему требованию вызвали полицию", - сообщила пресс-секретарь.
РосСМИ сообщают со ссылкой на представителей больницы, что политик находится в тяжелом состоянии.
По данным Тайга.инфо, Навальный несколько дней находился в регионах Сибири, он мог собирать материал для нового расследования о депутатах от Единой России, а также встретился с волонтерами.
ОБНОВЛЕНО в 09:10.
- 20 июля сообщалось, что Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и создании новой организации.
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