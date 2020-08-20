Навальному стало плохо в самолете. Соратники считают, что его отравили

Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в реанимации без сознания

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Российскому оппозиционеру Алексею Навальному сегодня стало плохо при перелете из Томска в Москву, сейчас он - в реанимации. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

По ее словам, самолет с Навальным экстренно сел в Омске.

"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея - токсическое отравление. Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай", - отметила Ярмыш.

По ее словам, это "было единственное, что он пил с утра".

"Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания", - уточнила она.

Ярмыш добавила, что Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. "В больницу по нашему требованию вызвали полицию", - сообщила пресс-секретарь.

РосСМИ сообщают со ссылкой на представителей больницы, что политик находится в тяжелом состоянии.

По данным Тайга.инфо, Навальный несколько дней находился в регионах Сибири, он мог собирать материал для нового расследования о депутатах от Единой России, а также встретился с волонтерами.

ОБНОВЛЕНО в 09:10.

объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и создании новой организации. 20 июля сообщалось , что Навальный

Арина Толина

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