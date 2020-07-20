Из-за "повара Путина". В России Навальный ликвидирует Фонд борьбы с коррупцией
Новое юридическое лицо уже создано – оно называется Фонд защиты прав, сообщил директор ФБК Иван Жданов
В России оппозиционер Алексей Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и создании новой организации. Об этом политик сообщил на своем Youtube-канале.
Это решение приняли в связи с проигранным иском от компании Московский школьник, которая предположительно связана с бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как "повар Путина".
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Отмечается, что суд обязал ФБК, Навального и юриста фонда Любовь Соболь выплатить в общей сложности 88 млн рублей компенсации за распространение сведений, которые, как считает подавшая иск компания, не соответствуют действительности. С каждого из трех ответчиков взыскали 29 млн рублей.
"Со мной и с Соболь уже ничего не поделаешь. Сумма огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать. До конца путинской власти нам придется жить с заблокированными, – говорит Навальный. – Нам дорого наше название, но как я много раз говорил: ФБК это не офис и не бумажка из минюста. ФБК – это люди. Это те, кто приходит сюда, чтобы бороться с коррупцией, и вы, кто это поддерживает. Мы перейдем на другое юрлицо и пусть Путин с Пригожиным подавятся этим".
По данным сайта Медуза, директор ФБК Иван Жданов сообщил, что новое юридическое лицо уже создано – оно называется Фонд защиты прав, формальности будут завершены в течение одного-двух месяцев.
- В начале 2019 года ФБК выпустил расследование, где обвинил комбинат питания Конкорд (на тот момент принадлежал Пригожину) во вспышке дизентерии в московских детских садах и школах в декабре 2018-го.
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