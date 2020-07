США расширили санкционный список против окружения "повара Путина"

По данным Госдепа, компании и аффилированные лица помогали Пригожину вести дестабилизирующую деятельность в Судане.

США включили троих человек и пять компаний в список санкций за связи с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого считают руководителем частной военной компании Вагнера и в СМИ называют "поваром Путина" за связи с Кремлем. Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

По данным Госдепа, с помощью фирм и связанных с ними лиц Пригожину удавалось избегать санкций за дестабилизирующею деятельность в Судане: поддержку авторитарных режимов, эксплуатацию природных ресурсов и подрыв демократических реформ в стране.

Наложенные санкции включают в себя заморозку счетов в США и запрет американским компаниям сотрудничать с фирмами из санкционного списка, отмечает DW.

В список вошли компании M INVEST ООО (Россия), MEROE GOLD CO. LTD (Судан), SHEN YANG JING CHENG MACHINERY IMP&EXP. CO., LIMITED, SHINE DRAGON GROUP LIMITED, ZHE JIANG JIAYI SMALL COMMODITIES TRADE COMPANY LIMITED (все - Гонконг), а также аффилированные с ними лица - Игорь Лавренков, Андрей Мандель и Михаил Потепкин.

СПРАВКА. Пригожина в СМИ называют "поваром Путина", поскольку он имел отношение к кайтеринговым компаниям, которые работают с Кремлем.

Марк Сировой

