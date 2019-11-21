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"Позвонки ломай!" СМИ показали зверства ЧВК Вагнер в Сирии (18+)

"Позвонки ломай!" СМИ показали зверства ЧВК Вагнер в Сирии (18+) - Фото
Скриншот видео Новая Газета
21.11.2019, 10:14

В издании Новая газета утверждают, что на видео российские наемники казнили дезертира правительственной армии Сирии

Российское издание Новая Газета опубликовало видео, на котором, утверждают в редакции, наемники российской ЧВК Вагнер устроили расправу над мужчиной в Сирии - якобы дезертиром из армии местного диктатора Башара Асада.

Ссылка на жестокое видео со сценами насилия (строго 18+) находится в конце статьи.

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На кадрах мужчины в масках избивают лежащего на земле мужчину арабской внешности. Вскоре ему начинают рубить кисти саперной лопатой и отрезают голову.

После этого тело подвешивают за ноги – и поджигают. Происходило зверство под крики "Режь, давай (неценз.) сильнее! Давай, прямо позвонки ломай! Лопаткой давай!" и "шутки" про "жаренные ребрышки" и "шашлык".

По данным Jesr Press, убитый — Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, известный также как Хаммади Таха Аль-Бута. Он якобы дезертировал из армии Асада в 2017 году, но был задержан и казнен. В издании определяют место казни как  месторождение Шаир в сирийской провинции Хомс.

Журналисты Новой Газеты загрузили фото одного из участников расправы, не прикрывшего лицо, через сервис FindClone, который позволяет по изображению находить фото человека в соцсети ВКонтакте (запрещена в Украине). Первыми ссылками программа выдала изображение одного и того же мужчины на страницах нескольких пользователей.

Несмотря на то, что фотографии не были подписаны, а с некоторых страниц были удалены, с помощью несложного анализа журналисты установили предполагаемые имя, фамилию и дату рождения. Такой человек нашелся среди известных изданию документально подтвержденных наемников "группы Вагнера".

ВНИМАНИЕ: видео кровавой расправы содержит нецензурную брань и сцены насилия. Посмотреть его можно по ссылке (18+)

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Скриншоты: Новая Газета

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Сирия казнь наемник Вагнер чвк
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