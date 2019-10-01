РосСМИ сняли, как "в Африке нет ЧВК Вагнера" - и выдали их: видео

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Российский военный уверяет на видео, что они "просто работают по контракту" с Минобороны РФ, и... показывает распечатку с эмблемой ЧВК Вагнер

Волонтерско-расследовательская группа Conflict Intelligence Team поймала российских пропагандистов на очередной лжи. На канале Россия 24 вышел сюжет о том, что, вопреки сообщениям СМИ, в Центральноафриканской республике "нет" наемников ЧВК Вагнер. В этом сюжете случайно сняли изображение награды ЧВК Вагнер.

Сюжет появился на телеканале 29 сентября в авторской программе пропагандиста Дмитрия Киселева.

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На кадрах видно, как съемочная группа приезжает на базу российских военных в 60 км от города Банги на территории поместья Беренго - резиденции президента и императора: туда, где, по сообщениям, дислоцированы наемники подотчетной Кремлю "частной военной компании".

В какой-то момент старший инструктор базы Геннадий Иванов уверяет, что нет, они не имеют никакого отношения к ЧВК во главе с Дмитрием "Вагнером" Уткиным, и показывает на камеру распечатку с "заповедями бойца". На фоне бумаги полупрозрачно напечатана награда наемников ЧВК Вагнер.

Пропагандисты пока не успели отреагировать на такую промашку – смотрите на 5 минуте 46 секунде оригинального видео.

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Теги: пропаганда, дмитрий уткин, дмитрий киселев, конфуз, Вагнер, цар, чвк
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