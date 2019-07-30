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Опубликовали итоги расследования убийства журналистов РФ в ЦАР

Опубликовали итоги расследования убийства журналистов РФ в ЦАР - Фото
Фото: EPA
30.07.2019, 15:01

По данным рааследователей, убийство российских журналистов в ЦАР "было преднамеренным и профессионально исполненным"

Официальная версия о гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике - ограбление местными повстанческими группировками — не соответствует действительности. Такой вывод делается в докладе центра Досье, выпущенном к годовщине гибели режиссера-документалиста Александра Расторгуева, военного корреспондента Орхана Джемаля и оператора Кирилла Радченко, сообщает Медуза.

Как следует из актов вскрытия тел убитых, характер полученных ранений свидетельствует, что убийство было преднамеренным и профессионально исполненным. "Выстрелы были произведены точно, несмотря на то, что убийство было совершено в ночное время суток в условиях затрудненной видимости и пересеченной местности, а погибшие не были связаны во время убийства и могли относительно свободно перемещаться", - говорится в расследовании. 

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Личные вещи погибших, в том числе ценные, не тронули, что также отвергает версию об ограблении. Полиция проводила осмотр места преступления ненадлежащим образом. Через несколько дней на нем неустановленные лица сожгли траву - предположительно, чтобы скрыть улики.

По данным центра Досье, перед убийством за журналистами вели слежку, «тщательно продуманную и спланированную» правоохранительными органами ЦАР.

Водитель россиян, как следует из распечаток телефонных переговоров, поддерживал оперативную связь с местным жандармом Эммануэлем Туагенде Котофио. Тот постоянно отслеживал перемещения журналистов и находился в непосредственной близости от них, в том числе в момент убийства.

Центр Досье установил, что ранее Котофио проходил военную переподготовку в Судане под руководством российских инструкторов, а через некоторое время после убийства получил повышение в должности. 

31 июля 2018 года в РФ сообщили о гибели в ЦАР троих россиян (журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко), которые хотели попасть на базу ЧВК Вагнера в 60 км от города Банги на территории поместья Беренго - резиденции президента и императора. Их тела нашли в 23 км от города Сибю. За получение контракта, связанного с охраной золотодобытчиков, ЧВК Вагнера конкурировала с новой ЧВК Патриот, связанной с Минобороны РФ. Охрана местного диктатора, по данным СМИ, состоит из бойцов российских спецподразделений.

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расследование досье цар Александр Расторгуев Кирилл Радченко Орхан Джемаля
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