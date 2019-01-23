Убийство журналистов в ЦАР: СМИ узнали подробности

Фото: EPA

Советник президента ЦАР Валерий Захаров подтвердил существование двух ключевых фигурантов расследования центра Досье, где утверждается, что убитые в Африке журналисты находились под наблюдением. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным издания, петербуржец Сотов и центральноафриканец Котофио могли контактировать в формате взаимоотношений "учитель — ученик".

Реклама

По информации Досье, съемочную группу Орхана Джемаля контролировали все три дня их пребывания в ЦАР.

"Соглядатаем назван жандарм Эммануэль Туагуэнде Котофио, который в июле прошлого года якобы находился в телефонном контакте с водителем погибших журналистов, а также с россиянином Александром Сотовым. Сотов в свою очередь неоднократно звонил советнику президента ЦАР по национальной безопасности Валерию Захарову", - отмечается в сообщении.

СМИ обнародовали часть биллингов, распечаток звонков с номеров Сотова и Захарова в открытом доступе нет, однако детективы утверждают, что россияне какое-то время пользовались одним телефонным аппаратом, жандарм Котофио учился у российских инструкторов в Судане, а после убийства журналистов получил новую должность.

"Сотов действительно работал инструктором в ЦАР. Разглашать условия и содержание его контракта я не могу. По вашей просьбе я выяснил, что Котофио является сотрудником жандармерии, но никакого повышения не получал", – ответил Захаров, комментируя выводы проекта Досье.

31 июля 2018 года в РФ сообщили о гибели в ЦАР троих россиян (журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко), которые хотели попасть на базу ЧВК Вагнера в 60 км от города Банги на территории поместья Беренго - резиденции президента и императора. Их тела нашли в 23 км от города Сибю. За получение контракта, связанного с охраной золотодобытчиков, ЧВК Вагнера конкурировала с новой ЧВК Патриот, связанной с Минобороны РФ. Охрана местного диктатора, по данным СМИ, состоит из бойцов российских спецподразделений.