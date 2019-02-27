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27.02.2019, 14:41

В ЕС судят племянника пропагандиста Киселева за войну в Донбассе

В ЕС судят племянника пропагандиста Киселева за войну в Донбассе - Фото
Сергей Киселев (фото - RTVI)

Сергея Киселева судят за подготовку к участию в войне России против Украины в Донбассе

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В Высшем земельном суде Мюнхена (Германия) начался судебный процесс над племянником российского пропагандиста Дмитрия Киселева Сергеем Киселевым. Об этом сообщает газета Die Welt.

Издание не называет имя подсудимого, однако российские СМИ, находящиеся в зале суда, указывают на него.

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48-летний Сергей Киселев является гражданином Германии. Его обвиняют по статье за "подготовку преступления, угрожающего государственной безопасности (Украины - ред.)" и нарушение закона о контроле над оборотом оружия.

По информации Die Welt, Киселев был членом военизированного формирования Имперский легион и в августе 2014 года в Санкт-Петербурге проходил подготовку боевиков для участия в войне России против Украине. Организация называет себя "православным боевым братством", которое отстаивает "интересы русского народа на всех фронтах".

Информацию о том, что Сергей Киселев - боевик террористоческой организации ДНР, в интервью Радио Свобода в 2016 году и журналисту Юрию Дудю в 2019 году подтвердил и сам Дмитрий Киселев. Он также заявил, его племянник награжден "какой-то медалью, наградой донецкой". 

Как пишут росСМИ, Киселев имеет сан священника и внесен в список священников зарубежного управления Русской православной церкви (РПЦ).

Расследование в отношении Киселева началось в конце 2017 года. После Донбассе он отправился на святую гору Афон (Греция), а оттуда - в Болгарию, где был задержан в мае 2018-го и передан немецким властям.

Фото: запрещенная в Украине соцсеть ВКонтакте

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Теги: Германия, суд, война, Донбасс, боевик, дмитрий киселев, сергей киселев
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