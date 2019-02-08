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08.02.2019, 13:01

Убиты в Судане и Сирии. LIGA.net публикует имена боевиков Вагнера

Убиты в Судане и Сирии. LIGA.net публикует имена боевиков Вагнера - Фото
Скриншот из видеозаписи

В распоряжении редакции оказался список потерь внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ, более известного как ЧВК Вагнера

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В распоряжении LIGA.net оказался список наемников подконтрольной Кремлю частной военной компании Дмитрия "Вагнера" Уткина, которых уничтожили 7 февраля 2018 года в районе города Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, а также в Судане. Данные собраны, систематизированы и переданы редакции Службой безопасности Украины.

Публикуется впервые.

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Как уточнили в СБУ, эта якобы ЧВК на самом деле является внештатным подразделение Главного управления Генштаба вооруженных сил Российской Федерации, которое выполняет разведывательно-оперативные задач в интересах Кремля по всему миру.

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Список потерь ЧВК Вагнера:

1. Ананьев Кирилл Борисович (РФ), 31.01.1985, Москва, паспорт 4508 330148, убит 07.02.2018 в Сирии

2. Апостол Владислав Иванович (Молдова/РФ), 13.01.1988, уроженец Молдовы, село Читулешть, проживал в Белгородской области, Валуйки, 1407 874267, убит в Сирии 03.03.2018 (умер от ран, полученных 07.02.2018)

3. Бабин Евгений Александрович (РФ), 20.06.1972, Челябинская область, село Сугояк, проживал в Челябинске, 7518 003039, убит 07.02.2018 в Сирии

4. Багашев Константин Юрьевич (Украина), 11.12.1970, родился в Киргизстане, проживал в Луганской области, Стаханов, убит 07.02.2018 в Сирии

5. Банников Игорь Владимирович, 16.04.1988, Челябинск, 7516 872584, убит 07.02.2018 в Сирии

6. Баскаков Евгений Валерьевич, 01.01.1982, уроженец и проживал: Ставропольский край, Пятигорск, 0708 199931, убит 07.02.2018 в Сирии

7. Важов Антон Юрьевич, 01.10.1984, уроженец: Астраханская область, Харабалинский район, сел. Сасыколи; проживал: Ростовская область, Новошахтинск, 6005 075312, убит 07.02.2018 в Сирии

8. Ватолин Владимир Викторович, 23.03.1980, Краснодарский край, Тбилисский район, хут. Шевченково, 0303 280065, убит 07.02.2018 в Сирии

9. Вертинский Владимир Викторович, 13.06.1954, уроженец села Ошурково Далматовского района Курганской области; проживал: Курганская область, Катайский район, село Петропавловское, 3700 122345, убит 07.02.2018 в Сирии

10. Винограденко Владимир Петрович, Украина, 30.04.1967, Харьковская обл., Харьковский район, пос. Коммунист, убит 07.02.2018 в Сирии

11. Вислобоков Виталий Александрович, 14.04.1975, уроженец и проживал: Свердловская область, Асбест, 6514 804174, убит 07.02.2018 в Сирии

12. Гаврилов Руслан Николаевич, 03.08.1983, Свердловская обл., Верхняя Пышма, пос. Кедровое, 6514 936230, убит 07.02.2018 в Сирии

13. Ганчеров Сергей Григорьевич, 16.07.1992, уроженец и проживал: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 7912 644216, убит 07.02.2018 в Сирии

14. Грачян Геворг, Армения, 21.11.1980, Ереван, , убит 07.02.2018 в Сирии

15. Данилогорский Константин Владимирович, 09.09.1973, Киров, 3300 315878, убит 07.02.2018 в Сирии

16. Егоров Борис Евгеньевич, 03.03.1973, Калининград, 2700 155172, убит 07.02.2018 в Сирии

17. Жалин Илья Александрович, 12.04.1984, Казань, 9212 493301, убит 07.02.2018 в Сирии

18. Жигалов Михаил Сергеевич, 09.07.1987, Ленинградская область, Всеволжский район, пос. Невская Дубровка, 4109 258295, убит 07.02.2018 в Сирии

19. Закаулов Ростислав Алексеевич, 14.03.1990, Юрга Кемеровской области, 3209 830838, убит 07.02.2018 в Сирии

20. Зобов Павел Владимирович, 06.08.1993, родился: Челябинская область, Уйский район, сел. Выдрино, проживал: Челябинская область, Уйский район, сел. Уйское, 7516 903169, убит 07.02.2018 в Сирии

21. Зыков Юрий Геннадьевич, 16.04.1977, Челябинск, 7500 421585, убит 07.02.2018 в Сирии

22. Иващук Виктор Викторович, Украина, 22.05.1983, Луганская область, Первомайск, , убит 07.02.2018 в Сирии

23. Игнатьев Андрей Вячеславович, 19.07.1985, Москва, 4508 294974, убит 07.02.2018 в Сирии

24. Ильенко Дмитрий Юрьевич, Украина, 28.05.1985, Луганск, , убит 07.02.2018 в Сирии

25. Калабухов Алексей Викторович, 23.09.1975, Киров, 3300 244596, убит 07.02.2018 в Сирии

26. Кастырин Андрей Алексеевич, 01.10.1988, Воронежская область, Семилукский район, сел. Перлевка, 2009 031335, убит 07.02.2018 в Сирии

27. Кириченко Максим Александрович, 27.06.1979, Ростовская область, Гуково, ул. Российская, д. 10, 6017 147998, убит 07.02.2018 в Сирии

28. Колдунов Сергей Геннадьевич, 06.12.1969, Красноярск, 0417 138566, убит 07.02.2018 в Сирии

29. Конев Василий Александрович, 16.05.1984, место рождения: Кыргыстан, Бишкек, проживал: Алтайский край, Курьинский район, сел. Колывань, 0115 057027, убит 07.02.2018 в Сирии

30. Кононов Анатолий Михайлович, 20.08.1985, Калининградская обл., Нестеровский район, пос. Пушкино, 1104 372712, убит 07.02.2018 в Сирии

31. Короленко Олег Аркадьевич, Украина/РФ, 22.07.1974, г.Севастополь, 9614 514346, убит 07.02.2018 в Сирии

32. Косотуров Игорь Николаевич, 30.12.1972, Свердловская обл., Асбест, 6504 597108, убит 07.02.2018 в Сирии

33. Кравченко Сергей Иванович, 13.01.1976, Ростовская обл., Новошахтинск, 6014 569687, убит 07.02.2018 в Сирии

34. Кудричев Василий Николаевич, 04.12.1984, Ярославль, 7812 938870, убит 07.02.2018 в Сирии

35. Кутсарь Артём Валентинович, 24.01.1984, Читинская область, Читинский район, сел. Маккавеево, 7605 008801, убит 07.02.2018 в Сирии

36. Ладыгин Алексей Владимирович, 31.05.1992, Рязанская область, Ряжск, 6113 820050, убит 07.02.2018 в Сирии

37. Леонов Игорь Владимирович, 29.11.1985, Магнитогорск, Челябинская область, 7508 376661, убит в Сирии 22.02.2018 (умер от ран, полученных 07.02.2018)

38. Логинов Владимир Николаевич, 05.04.1966, Калининград, 2710 339017, убит 07.02.2018 в Сирии

39. Лу (до 2015 - Леванский) Владимир Владимирович, 24.09.1982, место рождения: Хабаровск, место регистрации: Санкт-Петербург, 4015 284721, убит 07.02.2018 в Сирии

40. Лусников Александр Владимирович, 25.09.1976, Киров, 3312 190433, убит 07.02.2018 в Сирии

41. Макаров Сергей Юрьевич, 20.09.1984, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 8010 229468, убит 07.02.2018 в Сирии

42. Манжиев Дорджи Борисович, 15.07.1979, Элиста, 8503 237670, убит 07.02.2018 в Сирии

43. Матвеев Станислав Валерьевич, 15.06.1979, Свердловская область, Асбест, 6505 866923, убит 07.02.2018 в Сирии

44. Наливкин Алексей Леонидович, 29.01.1977, Екатеринбург, 3604 796008, убит 07.02.2018 в Сирии

45. Никулин Александр Андреевич, 14.06.1992, Благовещенск Амурской области, 1012 318113, убит 07.02.2018 в Сирии

46. Нуртдинов Ильсур Исмагилович, 20.02.1982, уроженец дер. Тундинка Марииского района Кемеровской области, проживал: Красноярск, ул. Алеши Тимошенкова, 0414 626991, убит 07.02.2018 в Сирии

47. Оганесян Роман Георгиевич, Украина, 16.02.1976, Луганская обл., Счастье, убит 07.02.2018 в Сирии

48. Побережный Петр Васильевич, Украина, 15.10.1976, Луганская область, Брянка, ул. Святогорская, убит 07.02.2018 в Сирии

49. Поротников Сергей Егорович, 04.12.1961, Свердловская обл., Верхняя Тура, 6506 986613, убит 07.02.2018 в Сирии

50. Прокофьев Владимир Иванович, 07.10.1992, Майкоп, 7917 732845, убит 07.02.2018 в Сирии

51. Прошак Сергей Юрьевич, 27.06.1990, Ростовская обл., Кагальницкий район, сел. Новобатайск, 6010 827892, убит 07.02.2018 в Сирии

52. Рассохин Илья Борисович, 12.08.1978, родился: Новосибирск, проживал: Санкт-Петербург, 4003 785072, убит 07.02.2018 в Сирии

53. Романов Андрей Вячеславович, 19.04.1979, пос. Немчиновка, Одинцовский район, Московская область, 4616 103690, убит 07.02.2018 в Сирии

54. Рубанов Алексей Владимирович, , 17.03.1987, родился: Ростовская область, Зерноградский район, зерносовхоз Манычский, проживал: Ростовская область, Семикаракорск, пос. Веселый, 6010 947544, убит 07.02.2018 в Сирии

55. Светкин Егор Владимирович, 20.03.1986, Самарская обл., Ставропольский район, сел. Хрящевка, 3608 852574, убит 07.02.2018 в Сирии

56. Семушин Сергей Александрович, 26.06.1986, Архангельск, 1112 924666, убит 07.02.2018 в Сирии

57. Соломатов Степан Валентинович, 20.09.1990, Москва, 4511 421205, убит 07.02.2018 в Сирии

58. Спиридонов Евгений Николаевич, 17.01.1987, с. Паспаул Чойского района Республики Алтай, 8408 252099, убит 07.02.2018 в Сирии

59. Терещенко Олег Сергеевич, 01.10.1982, стан. Крыловская Краснодарского края, 0304 480511, убит 07.02.2018 в Сирии

60. Фешин Антон Васильевич, 20.05.1981, родился: Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, проживал в Чита, 7615 852090, убит 07.02.2018 в Сирии

61. Шадеркин Сергей Константинович, 04.03.1991, Воронежская область, Семилуки, 2011 484185, убит 07.02.2018 в Сирии

62. Шатханов Алексей Петрович, 21.02.1989, Иркутск, 2515 147148, убит 07.02.2018 в Сирии

63. Шестеркин Денис Владимирович, 18.08.1978, Волгоград, 1803 475891, убит 07.02.2018 в Сирии

64. Шихов Алексей Васильевич, 13.10.1991, Нижний Новгород, 2211 743200, убит 07.02.2018 в Сирии

65. Елизаров Олег Владимирович (Казахстан), 18.04.1967, Алматинская область, Талдыкорган, убит в сентябре 2018 года

66. Марченко Виктор Николаевич, 02.02.1968, Смоленск, 6612 688704, убит в ноябре 2018 года

Более подробно — со сканами документов и фото наемников — можно ознакомиться на сайте СБУ.

Ранее был опубликован неполный список украинских наемников этого ЧВК в составе группировки "Карпаты".

Впервые о частной военной компании Вагнера в октябре 2015 году написали СМИ в РФ. Организация не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее наемники отсутствуют в формулярных списках личного состава ВС РФ. Подконтрольная российскому Генштабу.

Подробнее о ЧВК Вагнера читайте в спецпроекте Зверь у ворот

Также читайте:
Интервью главы СБУ о ЧВК Вагнера: Тайные армии России
ВСУ против Вагнера: как 4 года назад украинцы разбили наемников под Дебальцево

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Теги: Сирия, чвк вагнера, сбу, потери, дмитрий уткин, Судан
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