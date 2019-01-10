Наемники из РФ защищали власти Судана от протестующих: СМИ

Фото: Twitter/JonHutson

Российские наемники из ЧВК Вагнера могли принимать участие в разгоне антиправительственных демонстраций в Судане. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на политического обозревателя Джона Хатсона.

На снимках, которые в Twitter опубликовал Хатсон, видно, как в столице Судана - Хартуме - из российского грузовика Урал-4320 выходят люди "европейской внешности", которые позже направились на протестные акции.

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Также Хатсон добавил, что, по словам очевидцев, они были одеты в зеленую камуфляжную форму и разговаривали на русском.

По словам обозревателя, 31 декабря полиция Судана применила в Хартуме слезоточивый газ и выстрелила несколько раз боевыми патронами из оружия. В результате действий стражей правопорядка, пострадали по меньшей мере 4 человека.

По информации Хатсона, присутстивие наемников РФ в Судане в том числе можно объяснить "помощью" властям Судана в защите урановых, золотых и алмазных рудников. Также СМИ сообщали, что ЧВК Вагнера тренирует военных Судана.

Ранее французская Le Monde сообщала, что в августе 2018 году российский бизнесмен Евгений Пригожин на своем частном самолете прибыл на встречу с лидерами центральноафриканских вооруженных группировок.

Как позже сообщил МИД РФ, по результатам этой встречи было принято решение о создании центральноафриканской оппозиции, которая будет добиваться “мира в ЦАР”.

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