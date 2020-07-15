Военные США: ЧВК Вагнера заложила мины в районе столицы Ливии – фото

Российские ЧВК действуют в шестнадцати странах Африки, заявляет AFRICOM

Африканское командование США (AFRICOM) заявило, что спонсируемая Россией частная военная компания Вагнера заложила мины и самодельные взрывные устройства в Триполи и его окрестностях, в очередной раз нарушив оружейное эмбарго ООН. Об этом сообщается на сайте AFRICOM.

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Отмечается, что проверенные фотографические данные свидетельствуют о беспорядочном размещении мин-ловушек и миновзрывных заграждений на окраинах Триполи с середины июня. Предполагается, что это оружие ввезла в Ливию ЧВК Вагнера.

AFRICOM заявляет, что использование Россией мин, мин-ловушек, самолетов и оказание поддержки группе Вагнера, которая разместила 2000 бойцов в Ливии, меняет характер конфликта и увеличивает потенциальный риск для мирного населения.

"Наши разведданные указывают на постоянное и неконструктивное участие России и группы Вагнера в конфликте, – отметила директор разведки AFRICOM контр-адмирал Хайди Берг. – Снимки и разведданные демонстрируют, как Россия продолжает вмешиваться в ливийские дела. Беспорядочное использование мин группой Вагнера наносит вред ни в чем не повинным мирным жителям".

AFRICOM заявляет, что российские ЧВК действуют в шестнадцати странах Африки.

25 декабря Эрдоган заявил, что в Ливии на стороне Хафтара воюют 2000 наемников российской ЧВК Вагнер.

25 декабря Эрдоган заявил, что в Ливии на стороне Хафтара российской ЧВК Вагнер. 21 мая сообщалось, что за двое суток Военно-воздушные силы Ливии при помощи турецких ударных дронов Bayraktar TB2 уничтожили несколько российских ЗРК Панцирь-С1.

21 мая сообщалось, что за двое суток Военно-воздушные силы Ливии Bayraktar TB2 несколько российских ЗРК Панцирь-С1. 25 мая наемников российской ЧВК Вагнера, которые поддерживали в Ливии мятежного генерала Халифу Хафтара, эвакуировали из страны.

25 мая наемников российской ЧВК Вагнера, которые поддерживали в Ливии мятежного генерала Халифу Хафтара, из страны. 26 мая сообщалось, что Россия отправила в Ливию военные истребители МиГ-29.

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Наталия Медведева

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