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Остатки наемников ЧВК Вагнера эвакуировали из Ливии на трех самолетах – Анадолу

Остатки наемников ЧВК Вагнера эвакуировали из Ливии на трех самолетах – Анадолу - Фото
Халифа Хафтар (Фото: EPA)
25.05.2020, 21:57

Наемников частной военной компании Вагнера эвакуировали из Ливии, после наступления правительственной армии при поддержке Турции

Наемников российской ЧВК Вагнера, которые поддерживали в Ливии мятежного генерала Халифу Хафтара, эвакуировали из страны. Об этом сообщил Салем Алайван – мэр ливийского города Бани-Валид (в 150 км к юго-востоку от Триполи), передает Anadolu.

По его словам, россиян вывезли на трех самолетах.

По информации издания Aljazeera, ссылающегося на проправительственные силы, около 1500-1600 наемников бежали с линии фронта в Бани-Валид. Отмечается, что накануне в аэропорту города приземлились семь грузовых самолетов, которые привезли боеприпасы и вооружение и эвакуировали российских боевиков.

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СПРАВКА. С 2011 года после свержения и убийства диктатора Муаммара Каддафи в Ливии фактически двоевластие. На востоке в Тобруке – Палата представителей, которую поддерживает армия генерала Халифы Хафтара, контролирующая большую часть страны. В Триполи же работает сформированное при поддержке ООН и Запада Правительство национального согласия.

Хафтара поддерживают РФ (в том числе через ЧВК Вагнера), Франция, Иордания и ОАЭ, ПНС - Турция, Италия, Катар и ООН. В апреле 2019-го Хафтар начал наступление на Триполи.

Наталия Медведева
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