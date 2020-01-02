Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Парламент Турции разрешил Эрдогану направить войска в Ливию

Парламент Турции разрешил Эрдогану направить войска в Ливию - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: STR/EPA)
02.01.2020, 18:07

Египет, который поддерживает борющегося за власть генерала Халифу Хафтара, осудил голосование парламента Турции

Парламент Турции одобрил законопроект, который позволит стране направить войска в Ливию для вмешательства в гражданский конфликт. Об этом сообщает ВВС.

325 депутатов проголосовали "за", 184 – "против".

Законопроект предусматривает размещение войск, не участвующих в боевых действиях, в качестве советников и инструкторов для правительственных сил Триполи.

Турция находится в союзе с правительством Ливии, которое борется с повстанцами генерала Халифы Хафтара, пытающимися захватить столицу.

Египет, который поддерживает Хафтара, осудил голосование парламента Турции, заявив, что это "негативно скажется на стабильности в Средиземноморском регионе".

Турция утверждает, что ливийский конфликт может угрожать ее интересам в стране.

25 декабря президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии на стороне генерала Хафтара воюют две тысячи российских наемников из ЧВК Вагнера.

Напишите нам
Турция реджеп эрдоган ливия Халифа Хафтар
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 