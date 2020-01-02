Парламент Турции разрешил Эрдогану направить войска в Ливию

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: STR/EPA)

Парламент Турции одобрил законопроект, который позволит стране направить войска в Ливию для вмешательства в гражданский конфликт. Об этом сообщает ВВС.

325 депутатов проголосовали "за", 184 – "против".

Законопроект предусматривает размещение войск, не участвующих в боевых действиях, в качестве советников и инструкторов для правительственных сил Триполи.

Турция находится в союзе с правительством Ливии, которое борется с повстанцами генерала Халифы Хафтара, пытающимися захватить столицу.

Египет, который поддерживает Хафтара, осудил голосование парламента Турции, заявив, что это "негативно скажется на стабильности в Средиземноморском регионе".

Турция утверждает, что ливийский конфликт может угрожать ее интересам в стране.

25 декабря президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии на стороне генерала Хафтара воюют две тысячи российских наемников из ЧВК Вагнера.