В Ливии устроили сафари на "Панцири" из России: видео ракетных ударов по технике

Только за последние двое суток Военно-воздушные силы Ливии при помощи турецких ударных дронов Bayraktar TB2 уничтожили несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С1, который Москва поставляет войскам генерала Халифы Хафтара для прикрытия военных объектов от нападения с воздуха. Ролики размещены в Twitter ресурса Clash Report, который демонстрирует успехи турецкой армии в этом и других военных конфликтах.

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"В движении уничтожены очередные российские "Панцири С-1", поставленные Хафтару из ОАЭ в Тархуне. Три системы за 12 последних часов", – отметили в подписи к видеозаписям.

Отмечается, что часть ЗРПК во время нанесения по ним ударов были с активным радаром слежения за обстановкой, однако уйти от ракет с дронов не удалось.

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Позднее ресурс добавил, что всего за последние 48 часов уничтожены шесть "Панцирей".

СПРАВКА. С 2011 года после свержения и убийства диктатора



Хафтара поддерживают РФ (в том числе С 2011 года после свержения и убийства диктатора Муаммара Каддафи в Ливии фактически двоевластие. На востоке в Тобруке – Палата представителей, которую поддерживает армия генерала Халифы Хафтара, контролирующая большую часть страны. В Триполи же работает сформированное при поддержке ООН и Запада Правительство национального согласия.Хафтара поддерживают РФ (в том числе через ЧВК Вагнера ), Франция, Иордания и ОАЭ, ПНС - Турция, Италия, Катар и ООН. В апреле 2019-го Хафтар начал наступление на Триполи.

10 мая 2018 года израильская ракета Spike NLOS уничтожила в Сирии комплекс Панцирь-С1.

21 января 2019-го Израиль разбомбил еще один комплекс.

Цена одного такого ЗРПК – $13-15 млн.

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