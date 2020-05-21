В Ливии устроили сафари на "Панцири" из России: видео ракетных ударов по технике

Только за последние двое суток Военно-воздушные силы Ливии при помощи турецких ударных дронов Bayraktar TB2 уничтожили несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С1, который Москва поставляет войскам генерала Халифы Хафтара для прикрытия военных объектов от нападения с воздуха. Ролики размещены в Twitter ресурса Clash Report, который демонстрирует успехи турецкой армии в этом и других военных конфликтах.
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"В движении уничтожены очередные российские "Панцири С-1", поставленные Хафтару из ОАЭ в Тархуне. Три системы за 12 последних часов", – отметили в подписи к видеозаписям.
Отмечается, что часть ЗРПК во время нанесения по ним ударов были с активным радаром слежения за обстановкой, однако уйти от ракет с дронов не удалось.
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Позднее ресурс добавил, что всего за последние 48 часов уничтожены шесть "Панцирей".
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