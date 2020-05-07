В ООН рассказали, чем занимаются наемники Путина в Ливии и сколько зарабатывают

Наемники ЧВК Вагнера (Фото - пресслужба СБУ)

В Ливии присутствуют от 800 до 1200 наемников российской ЧВК Вагнера, которые участвуют как в рядовых боевых операциях, так и занимаются техническим обслуживанием. Об этом говорится в отчете группы независимых экспертов ООН по мониторингу санкций против Ливии, передает AP.

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В докладе отмечается, что наемники участвуют в боях, занимаются наведением артиллерии и авиации, мерами радиоэлектронного противодействия, а также разворачивают команды снайперов.

Помимо того, группа сообщает, что наемники помогают обслуживать военную технику, в частности занимаются ремонтом боевых самолетов и других транспортных средств.

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Эксперты говорят, что из открытых источников известно о вербовке в ЧВК Вагнера боевиков из Сирии. В рамках февральской кампании были завербованы жители пригорода Дамаска с зарплатой $800 в месяц.

В марте же были наняты боевики через Сирийскую национальную молодежную партию в Суиде, горном районе, являющемся центром религиозного меньшинства друзов. Оклад членов этой группы - от $1000 до $1500 в месяц.

СПРАВКА. С 2011 года после свержения и убийства диктатора Муаммара Каддафи в Ливии идет борьба за власть. Страна фактически разделена две администрации. Восточную администрацию во главе с генералом Халифа Хафтаром поддерживают Россия, Франция, Иордания, ОАЭ. Западную – ООН, Турция, Италия, Катар. В апреле 2019-го Хафтар начал наступление на столицу Ливии Триполи, которую занимает западная администрация. По данным группы экспертов, наемники участвуют по обе стороны конфликта. В основной массе (около 5 000 человек) это боевики, которые уже получили боевой опыт в Сирии. Россия говорит, что не участвует в вооруженном конфликте в Ливии, а "наемники есть везде". Однако DW отмечает, что в 2018 году на переговорах между Хафтаром и министром обороны РФ Сергеем Шойгу присутствовал приближенный к президенту России Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера.

Весной 2019-го о присутствии ЧВК Вагнер в Ливии сообщал The Telegraph.

В ноябре The New York Times со ссылкой на высокопоставленных ливийских чиновников и западных дипломатов сообщил, что Россия за полтора месяца отправила около 200 наемников в Ливию для укрепления влияния на Ближнем Востоке и в Африке.

21 декабря 2019 года в Госдепе США заявили об обеспокоенности обострением конфликта в Ливии, поскольку все большее число российских наемников, которые поддерживают силы Хафтара, превращают конфликт в более кровопролитный.

В апреле 2020-го власти Ливии обвинили боевиков ЧВК Вагнера в применении химического оружия.

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