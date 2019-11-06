Кремль отправил наемников на еще одну войну – NYT

Наемники ЧВК Вагнера (Фото - пресслужба СБУ)

Россия за последние полтора месяца отправила около 200 наемников в Ливию для укрепления влияния на Ближнем Востоке и в Африке. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных ливийских чиновников и западных дипломатов.

В издании отмечают, что среди наемников есть снайперы ЧВК Вагнера. Они используют оружие, которое не оставляет сквозных ран. По данным неназванного европейского военного эксперта, такое же вооружение агрессоры применяли во время боев на Донбассе.

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Согласно источникам издания, помимо снайперов, РФ поставила в Ливию высокоточное артиллерийское оборудование и усовершенствованные самолеты Сухой. По данным The New York Times, россияне воюют на стороне лидера Восточной Ливии Халифа Хафтара, который возглавляет армию из бывших бойцов Муаммара Каддафи и ливийских сторонников федерализации.

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