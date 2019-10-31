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В Мозамбике местные убили пять боевиков ЧВК Вагнер - CDM

В Мозамбике местные убили пять боевиков ЧВК Вагнер - CDM - Фото
Типичная картина в мозамбикской глубинке (фото - ЕРА)
31.10.2019, 06:27

Несколько недель назад СМИ Мозамбика уже писали о потерях у ЧВК "Вагнер", но тогда в Кремле заявили, что "российских солдат там нет"

27 октября, в прошлое воскресенье, в мозамбикской провинции Кабу-Делгаду группа местных повстанцев возвела баррикаду на дороге и атаковала автомобиль силовиков, где были также наемники путинской частной военной компании "Вагнер". Об этом сообщило местное издание Carta de Mocambique.

Не ссылаясь ни на кого, ресурс утверждает, что при этом были убиты пятеро наемников.

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Комментариев от российских властей по этому инциденту нет.

Справка. "Вагнер" (по кличке руководителя Дмитрия "Вагнера" Уткина) - российская ЧВК, подотчетная Генштабу ВС РФ, которая связана с "поваром Путина" - московским бизнесменом Евгением Пригожиным. Боевики ЧВК участвуют во многих вооруженных конфликтах по миру, в том числе в Украине, Сирии и нескольких странах Африки. В Мозамбике ЧВК воюет за местное правительство против исламистов.

Мозамбик на юго-востоке Африки:

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