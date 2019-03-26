Циклон разрушил Мозамбик, Зимбабве, Малави. Сотни погибших: видео

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Циклон Идай разрушил тысячи домов. Люди нуждаются в еде, воде и убежище

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В африканских странах Мозамбик, Зимбабве и Малави в результате циклона Идай погибли 686 человек, тысячи человек пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на данные ООН.

Циклон вызвал проливные дожди и наводнение, сильный ветер. Крупные реки вышли из берегов. В Мозамбике погибли 447 человек, 1500 – пострадавших. Разрушены 33 600 домов, повреждены 500 000 га полей.

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В Зимбабве погибли 179 человек, 329 – пропали без вести, 200 – пострадали.

В Малави погибли 60 человек, пострадали – 672, разрушены 19 328 домов.

Люди нуждаются в еде, воде и убежище. 

Фото - ЕРА

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Теги: мозамбик, циклон идай
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