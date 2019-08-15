Наемник ЧВК Вагнера: Мы - инструмент Путина

Наемники ЧВК Вагнера (Фото: пресс-служба СБУ)

Россия использует ЧВК Вагнера, когда надо действовать немедленно и как можно более скрытно, рассказал CNN наемник по имени "Олег", воевавший в составе ЧВК в Сирии.

"Вагнер - инструмент Путина для решения задач силой... Не могу сказать, что это армия в собственном смысле слова, это просто боевой отряд, который сделает все, что скажет Путин", - сказал он.

"Олег" сам называет себя наемником и считает, что 90% бойцов в ЧВК мотивированы деньгами. Он рассказал, что почти не тренировался - за шесть дней в тренировочном лагере в Молькино два раза выходил на огневой рубеж и один раз стрелял из пулемета.

Наемник считает, что деятельность ЧВК Вагнера - один из способов для России снова стать сверхдержавой и соперничать с США.

"Россия пытается давить на США, используя законные и незаконные методы... Что выйдет в результате? Ничего хорошего, я думаю", - сказал он в заключение интервью.

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