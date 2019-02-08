Bellingcat обнаружил новые связи наемников Вагнера с ГРУ

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Российские наемники частной военной компании (ЧВК, - ред.) Вагнер получили загранпаспорта с последовательными номерами в единственном паспортном столе Москвы, который ранее выдал фейковые документы офицерам ГРУ Александру Мишкину (Петрову) и Анатолию Чепиге (Боширову). Об этом говорится в расследовании Bellingcat.

"Команда Bellingcat еще в сентябре 2018 года сообщала, что этот паспортный стол, известный как отделение УФМС 770-001, регулярно используется для выдачи внутренних паспортов офицерам ГРУ под прикрытием, например подозреваемым в отравлении в Солсбери, а также двум не связанным с ними офицерам ГРУ под прикрытием, обвиняемых в Черногории в подготовке переворота в 2016 году", - отмечается в сообщении.

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По данным Bellingcat, этот паспортный стол также использовался для выдачи паспортов иностранцам, получившим российское гражданство, например французскому актеру Жерару Депардье, которому в 2015 году СБУ запретила въезд в Украину на пять лет.

Расследователи ссылаются на опубликованные СБУ на пресс-конференции в Киеве списки пассажиров пассажирских самолетов Минобороны России, которые перевозили наемников, работавших на ЧВК Вагнер. В ходе этих рейсов, за вторую половину 2018 года было перевезено 1012 наемников в Судан, ЦАР и в другие страны Африки.

СБУ опубликовала три списка наемников ЧВК Вагнера. В первом списке были имена, даты и места рождения, а также номера внутренних и заграничных паспортов шестнадцати предполагаемых наемников, семеро из которых, как сообщалось, имели заграничные паспорта, выданные одной "серией" в 2015 году, а еще девять получили такие же паспорта в 2017 году.

В Bellingcat уточнили, что хотя в списке указаны места рождения со всей России, орган выдачи паспортов во всех случаях московское отделение 770001.

"Из одиннадцати попыток нам удалось найти семь имен из списка СБУ в базе данных внутренних авиаперелетов. Из них три были найдены по номерам внутренних паспортов, а еще четыре по соответствию ФИО и даты рождения", - говорится в сообщении.

В Bellingcat подчеркнули, что в получившемся наборе данных поразительно было то, что для всех семерых в записях о внутренних авиаперелетах фигурировало одно и то же место назначения. Все семь совершали мало авиаперелетов, однако каждый из них совершил хотя бы один перелет, где пунктом назначения был аэропорт Пашковский.

9 октября 2018 года расследователи сообщали, что подозреваемые в отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля офицеры ГРУ Мишкин и Чепига принимали "непосредственное участие" в захвате городских администраций на востоке Украины.

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