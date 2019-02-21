Как Миротворец "вербовал" будущих боевиков ЧВК Вагнер: видео

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Волонтеры центра Миротворец выдали себя за сотрудников ЧВК Вагнер и "нанимали" боевиков для службы в Донбассе и Крыму

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Волонтеры украинского центра Миротворец создали сеть сайтов, на которых от имени частной военной компании Вагнер якобы нанимали боевиков для военной службы в Донбассе, Крыму, Сирии и Африке. За 1,5 года работы на эти объявления откликнулись около 300 наемников, сообщает телеканал ATR.

В распоряжение телеканала попал телефонный разговор "рекрутера" Миротворца и одного из потенциальных наемников. "Рекрутер" во время разговора смоделировал ситуацию, чтобы посмотреть, как будет реагировать потенциальный наемник.

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"Рекрутер" ("Р"): Выполнение определенных заданий в Крыму будет связано с силовым воздействием, в том числе - на мирное население. Готовность выполнять приказ в отношении гражданских подтверждаете?
Боевик (Б): Да, подтверждаю.
"Р": Моделируем ситуацию выполнения задания. Установлено местонахождение одного из лидеров крымского сопротивления, крымского татарина, члена запрещенной организации Меджлис. Объект должен быть доставлен на подвал для проведения соответствующих силовых мероприятий с целью пресечения дальнейших действий. Приказ должен быть выполнен секретно, без свидетелей. Право на применение оружия предоставлено вам до выполнения операции. Ваши действия?
Б: Если свидетель нам не нужен, мы же его, как обычно, убираем? Убираем свидетеля?
"Р": Убираем свидетеля. Каким образом вы убираете свидетеля?
Б: Путем ликвидации.
"Р": Свидетель убирается путем ликвидации. Если это член семьи, несовершеннолетний?
Б: Даже не знаю в этом случае, можно оглушить.

В то же время, как пишут Крым.Реалии, руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов рассказал, что в аннексированном Крыму прошел набор людей в ряды Вагнера, которые затем направлялись в Судан.

"Об участии граждан Украины в так называемой структуре ЧВК Вагнера. Действительно, мы фиксируем не единичные случаи, когда наши "бывшие" граждане принимали участие. Более того, сегодня мы можем говорить о том, что в Крыму прошел набор людей в ряды ЧВК Вагнер, которые затем направлялись в Судан. Часть фамилий мы уже обнародовали, и в ближайшее время совместно с журналистами также обнародуем другие фамилии", – сообщил Гуськов.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что пока не может сказать, как связаны данные СБУ и "набор на службу", который провел Миротворец.

Напомним, в начале месяца СБУ предоставила список боевиков ЧВК Вагнер, ликвидированных в Судане и Сирии.

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Теги: война, Крым, Вагнер, миротворец
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