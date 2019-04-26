Убийцы и насильники в круизе. ЧВК Вагнера на корабле ВМФ РФ: фото

Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла личности очередных наемников из внештатного подразделения российской военной разведки ЧВК Вагнера, которых вербовали из числа боевиков в Донбассе и переправляли в Сирию на кораблях ВМФ РФ. Факты использования боевого корабля РФ для переправки наемников не единичны.

Идентифицированы лица 8 наемников (семи украинцев и россиянина), которых летом 2016 года доставили в Сирию на большом десантном корабле "Цезарь Куников" Черноморского флота ВМФ РФ.

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Все они входили в состав ротной тактической группы (РТГр) "Карпаты" из ЧВК Вагнера, также известной как РТГр "Весна" по позывному ее командира - россиянина Дмитриева Алексея Павловича (16.11.1977 г.р.).

№1 - "атаман казачьего союза области войска донского (КСОВД)", гражданин Украины Сафоненко Юрий Викторович, 04.02.1967 г.р., прозвище "Батя";



№2 на обоих фото - "есаул и заматамана КСОВД, депутат парламента ДНР", гражданин Украины Богданов Алексей Валерьевич, 17.07.1975 г.р., прозвище "Сеня".

В 2014 году эти двое под опекой российских спецслужб сформировали в Донецке "отряд КСОВД", основу которого составили уголовники. В течение двух лет члены отряда терроризировали население Донбасса: на их счету многочисленные факты изнасилований, похищений и жестоких пыток, а также убийств мирных жителей Донецка.

"Показательно, что даже информационный рупор российской пропаганды на оккупированных территориях Донбасса "Русская весна" в 2018 году был вынужден признать преступления этой банды. Заслуживают внимания эпитеты в адрес членов КСОВД, далее на языке оригинала: "...образчики феерического скотства и жестокости; прикрывшиеся казачеством отморозки; стая шакалов".

Из-за возмущения граждан спецслужбы РФ расформировали отряд и зачислили почти всех его членов на "должности стрелков" в ЧВК Вагнера.

№3 - "командир взвода отряда КСОВД", стрелок РТГр "Карпаты", гражданин Украины Ященко Сергей Александрович, 04.10.1972 г.р., прозвище "Ящер;



№4 - "боец отряда КСОВД", стрелок РТГр "Карпаты", гражданин Украины Шепель Артем Викторович, 24.01.1989 г.р.;







№5 - "боец отряда КСОВД", стрелок РТГр "Карпаты", гражданин Украины Майоров Евгений Юрьевич, 21.08.1976 г.р., прозвище "Макар";



№6 - "боец отряда КСОВД", стрелок РТГр "Карпаты", гражданин Украины Григорьев Олег Александрович, 01.12.1974 г.р., прозвище "Гриша";





№7 - стрелок РТГр "Карпаты", гражданин Украины Кулица Юрий Сергеевич, 15.07.1994 г.р.;



№8 - командир отделения РТГр "Карпаты", гражданин РФ Бусыгин Юрий Юрьевич, 10.12.1979 г.р.

Как минимум двое из наемников убиты во время одной из первых командировок "Карпат" в Сирию:

- гражданин Украины Приходько Эдуард Евгеньевич, 27.02.1968 г.р., прозвище "Боцман", убит 8 марта 2016 года;

- гражданин Украины Кияшко Александр Игоревич, 19.06.1993 г.р., прозвище "Кеша", убит в ночь с 7 на 8 апреля 2016-го.

"Сегодня СБУ обнародует очередную тайну российских спецслужб. Знаем, что и эта правда для Кремля, что "божья роса в глаза". Не удивлюсь, если завтра услышу официальное заявление российского Минобороны: "Боевой корабль ЧФ ВМФ РФ сдали в аренду гражданам для морского круиза. Кто же знал, что это убийцы и насильники?" Полученные данные в очередной раз наглядно разоблачают ложь высшего командования ВС РФ", - сказал глава СБУ Василий Грицак.

Ранее СБУ разоблачила переправку "вагнеровцев" в Судан и Ливию военными самолетами 223-го летного отряда ВВС РФ.

СБУ уже установила личности 125 украинцев, причастных к террористической деятельности российских спецслужб в составе ЧВК Вагнера в Украине, Сирии, ЦАР и Судане.