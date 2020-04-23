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Власти Ливии обвинили наемников из России в применении химического оружия

Власти Ливии обвинили наемников из России в применении химического оружия - Фото
Наемники ЧВК Вагнера (Фото - пресслужба СБУ)
23.04.2020, 22:28

Правительство Ливии обвинило российских наемников из ЧВК Вагнера в применении химического оружия в столице страны Триполи

Признанное мировым сообществом правительство национального согласия Ливии обвинило российских наемников из ЧВК Вагнера в применении химического оружия в столице страны Триполи. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам министра внутренних дел Ливии Фатхи Башага, российские наемники, воюющие на стороне генерала Халифы Хафтара, используют нервно-паралитический газ в боях в районе Салах ад-Дин на юге города.

По утверждению министра, нескольких бойцов проправительственных сил были парализованы нервно-паралитическим газом и застрелены снайперами. Это не могла сделать ни одна сторона, кроме наемников из "группы Вагнера", утверждает Башага. В статье Al-Araby Al-Jadeed, на которую ссылается Радио Свобода, не уточняется, когда произошел упомянутый чиновником инцидент.

Накануне египетский журналист Амру Салахуддин написал в Twitter, что несколько бойцов проправительственных сил упали на землю, их трясло, и они не могли дышать после бомбардировки Салах ад-Дина авиацией Хафтара.

Al-Araby Al-Jadeed обращает внимание на твиты, вероятно, ливийского врача, который отмечает, что сообщение об атаке указывает на использование зажигательных боеприпасов с белым фосфором. Отмечается, что конвенция о конкретных видах обычного оружия запрещает использовать такие снаряды вблизи населенных областей, однако Ливия в ней не участвует.

  • Весной 2019-го о присутствии ЧВК Вагнер в Ливии сообщал The Telegraph.
  • В ноябре The New York Times со ссылкой на высокопоставленных ливийских чиновников и западных дипломатов сообщил, что Россия за полтора месяца отправила около 200 наемников в Ливию для укрепления влияния на Ближнем Востоке и в Африке.
  • 21 декабря 2019 года в Госдепе США заявили об обеспокоенности обострением конфликта в Ливии, поскольку все большее число российских наемников, которые поддерживают силы Хафтара, превращают конфликт в более кровопролитный.
  • 25 декабря 2019 года президент Турции заявил, что в Ливии на стороне сил генерала Халифы Хафтара воюют две тысячи российских наемников из ЧВК Вагнера.

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Наталия Медведева
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