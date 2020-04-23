Власти Ливии обвинили наемников из России в применении химического оружия

Признанное мировым сообществом правительство национального согласия Ливии обвинило российских наемников из ЧВК Вагнера в применении химического оружия в столице страны Триполи. Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам министра внутренних дел Ливии Фатхи Башага, российские наемники, воюющие на стороне генерала Халифы Хафтара, используют нервно-паралитический газ в боях в районе Салах ад-Дин на юге города.
По утверждению министра, нескольких бойцов проправительственных сил были парализованы нервно-паралитическим газом и застрелены снайперами. Это не могла сделать ни одна сторона, кроме наемников из "группы Вагнера", утверждает Башага. В статье Al-Araby Al-Jadeed, на которую ссылается Радио Свобода, не уточняется, когда произошел упомянутый чиновником инцидент.
Накануне египетский журналист Амру Салахуддин написал в Twitter, что несколько бойцов проправительственных сил упали на землю, их трясло, и они не могли дышать после бомбардировки Салах ад-Дина авиацией Хафтара.
Al-Araby Al-Jadeed обращает внимание на твиты, вероятно, ливийского врача, который отмечает, что сообщение об атаке указывает на использование зажигательных боеприпасов с белым фосфором. Отмечается, что конвенция о конкретных видах обычного оружия запрещает использовать такие снаряды вблизи населенных областей, однако Ливия в ней не участвует.
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