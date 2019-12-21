США: Участие РФ делает конфликт в Ливии более кровавым

Генерал Халифа Хафтар (фото - ЕРА)

Соединенные Штаты "очень обеспокоены" обострением конфликта в Ливии, поскольку все большее число российских наемников, которые поддерживают силы генерала Халифы Хафтара, превращают конфликт в кровопролитный. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США.

США продолжают признавать правительство национального согласия во главе с Фаизом ас-Сараджем, но добавили, что Вашингтон не принимает ни одну из сторон конфликта и ведет переговоры со всеми, кто способен приблизить достижение соглашения.

"Мы очень обеспокоены усилением военной мощи. Мы видим, как россияне используют гибридную войну, используют беспилотники и самолеты... Это нехорошо", - сказал представитель Госдепа.

"Мы думаем, что рост числа вагнеровских сил и наемников на местах меняет ландшафт конфликта и усиливает его", - сказал чиновник, добавив, что это несет угрозу гражданскому населению и инфраструктуре.

С 2014 года Ливия разделена на конкурирующие военные и политические лагеря, расположенные в столице Триполи и на востоке страны. Правительство Сараджа находится в конфликте с силами во главе с Халифой Хафтаром, базирующимися в восточной части Ливии.

Армия Хафтара с апреля пытается захватить Триполи.

Ранее в США заявляли, что Россия, кроме наемников, развернула в Ливии также регулярные войска.