"Друг Кремля" в Ливии начал штурм столицы страны Триполи - AFP

Халифа Хафтар (фото - ЕРА)

Командующий так называемой Ливийской национальной армией Халифа Хафтар вчера, 4 апреля, отдал приказ своим войскам штурмовать столицу страны Триполи. Об этом со ссылкой на AFP сообщает Deutsche Welle.

Утром 5 апреля сторонники генерала уже находятся на подступах к городу, который контролирует международно признанное правительство Ливии. В распоряжении "десятков человек в военной форме" на одном из блокпостов в 27 км от столицы - не менее 15 грузовиков с противовоздушными зенитными орудиями.

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Как отмечает агентство, операция Хафтара началась в преддверии запланированных на середину апреля мирных переговоров в Ливии под эгидой ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, который сейчас как раз находится в Триполи, "выразил глубокую обеспокоенность", пишет DW.

"(У кризиса в Ливии) нет военного решения", - написал он в Twitter.

Хафтар немало продвинулся с востока страны до границы с Алжиром на западе и взял под контроль ряд нефтяных месторождений. За генерала - Россия, Египет и ОАЭ. Он в последние годы неоднократно посещал Москву, где беседовал с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и бизнесменом Евгенией Пригожиным, которого СМИ называют "поваром Путина" и де-факто владельцем ЧВК Вагнера.