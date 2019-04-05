Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.04.2019, 11:38

"Друг Кремля" в Ливии начал штурм столицы страны Триполи - AFP

"Друг Кремля" в Ливии начал штурм столицы страны Триполи - AFP - Фото
Халифа Хафтар (фото - ЕРА)

The Sun в конце 2018 года писала о том, что в Ливию прибыли военные ГРУ, чтобы поддержать генерала Халифу Хафтара. Москва все отрицает.

Реклама
Реклама

Командующий так называемой Ливийской национальной армией Халифа Хафтар вчера, 4 апреля, отдал приказ своим войскам штурмовать столицу страны Триполи. Об этом со ссылкой на AFP сообщает Deutsche Welle.

Утром 5 апреля сторонники генерала уже находятся на подступах к городу, который контролирует международно признанное правительство Ливии. В распоряжении "десятков человек в военной форме" на одном из блокпостов в 27 км от столицы - не менее 15 грузовиков с противовоздушными зенитными орудиями.

Реклама

Как отмечает агентство, операция Хафтара началась в преддверии запланированных на середину апреля мирных переговоров в Ливии под эгидой ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерриш, который сейчас как раз находится в Триполи, "выразил глубокую обеспокоенность", пишет DW.

"(У кризиса в Ливии) нет военного решения", - написал он в Twitter.

Хафтар немало продвинулся с востока страны до границы с Алжиром на западе и взял под контроль ряд нефтяных месторождений. За генерала - Россия, Египет и ОАЭ. Он в последние годы неоднократно посещал Москву, где беседовал с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и бизнесменом Евгенией Пригожиным, которого СМИ называют "поваром Путина" и де-факто владельцем ЧВК Вагнера.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ливия, гру, Халифа Хафтар
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 