Госдеп США: Россия разворачивает в Ливии регулярные войска

Халифа Хафтар и Сергей Лавров (Фото: Sergei Ilnitsky/EPA)

Россия развернула в Ливии значительные военные силы, которые поддерживают Ливийскую национальную армию генерала Халифы Хафтара. Об этом рассказал журналистам помощник госсекретаря по ближневосточным делам Дэвид Шенкер, сообщает CNN.

Ранее власти США заявляли о присутствии в Ливии сотен российских наемников из ЧВК Вагнер, которые помогали Хафтару осаждать столицу Ливии Триполи. Теперь Шенкер заявил о том, что Россия разворачивает также и регулярные части.

По мнению Госдепа, присутствие российских войск сильно дестабилизирует ситуацию в Ливии и повышает риск больших потерь среди гражданского населения.

5 апреля войска Хафтара начали штурм Триполи, сообщалось, что их консультируют сотрудники ГРУ.

6 ноября NYT сообщила о 200 российских наемниках в Ливии.

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