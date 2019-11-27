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Госдеп США: Россия разворачивает в Ливии регулярные войска

Госдеп США: Россия разворачивает в Ливии регулярные войска - Фото
Халифа Хафтар и Сергей Лавров (Фото: Sergei Ilnitsky/EPA)
27.11.2019, 08:39

Ранее сообщалось только о присутствии в Ливии российских наемников и сотрудников ГРУ

Россия развернула в Ливии значительные военные силы, которые поддерживают Ливийскую национальную армию генерала Халифы Хафтара. Об этом рассказал журналистам помощник госсекретаря по ближневосточным делам Дэвид Шенкер, сообщает CNN.

Ранее власти США заявляли о присутствии в Ливии сотен российских наемников из ЧВК Вагнер, которые помогали Хафтару осаждать столицу Ливии Триполи. Теперь Шенкер заявил о том, что Россия разворачивает также и регулярные части.

По мнению Госдепа, присутствие российских войск сильно дестабилизирует ситуацию в Ливии и повышает риск больших потерь среди гражданского населения.

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