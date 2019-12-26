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"Везде есть наемники". Кремль объяснил Эрдогану армию в Ливии

"Везде есть наемники". Кремль объяснил Эрдогану армию в Ливии - Фото
Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко/ЕРА)
26.12.2019, 14:11

Ранее президент Турции заявил, что в Ливии на стороне сил генерала Халифы Хафтара воюют две тысячи российских наемников из ЧВК Вагнера

Ливия стала "пристанищем для наемников и террористических элементов из огромного количества разных стран". Такое мнение выразили в Кремле, комментируя слова президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана о российских наемниках из ЧВК Вагнера, воюющих в Ливии. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова.

У Путина заявили, что наемники из разных стран участвуют в конфликтах "во всех уголках планеты".

Также в Кремле добавили, что "контролировать передвижение всех граждан невозможно" и посоветовали "третьим странам" не вмешиваться в дела Ливии, поскольку это якобы "не будет способствовать нормализации обстановки" в стране.

  • Ранее президент Турции заявил, что в Ливии на стороне сил генерала Халифы Хафтара воюют две тысячи российских наемников из ЧВК Вагнера.
  • Недавно в Госдепе США заявили об обеспокоенности обострением конфликта в Ливии, поскольку все большее число российских наемников, которые поддерживают силы Хафтара, превращают конфликт в кровопролитный.
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чвк вагнера владимир путин реджеп тайип эрдоган
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