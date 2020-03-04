Ударный дрон Турции разбомбил российский комплекс ПВО Панцирь. Уже второй: видео

В ночь на 3 марта турецкий ударный дрон уничтожил в Сирии российский зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1, который Москва поставляет войскам местного диктатора Башара Асада для прикрытия военных объектов от нападения с воздуха. Ролик размещен в Twitter ресурса Clash Report, который демонстрирует успехи турецкой армии в этом конфликте.

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ЗРПК разбомбили в районе Саракеба в 15 км на юго-востоке от города Идлиб – в том же районе, где немного ранее турецкий дрон уничтожил точно такой же комплекс. Во время атаки с воздуха радар ЗПРК был активен и система была направлена против турецкого беспилотника, пишет источник.

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Кроме того, ресурс утверждает, что дрон разбомбил и российский комплекс ПВО Бук-М2, "когда режим Асада попытался вывести его из зоны конфликта в Саракебе". Подтверждающего видео пока нет. Вчера с утра турецкие военные утверждали, что за сутки уничтожили два комплекса ПВО.

В начале февраля 2020 года силы Асада взяли Саракеб, но спустя пару недель повстанцы при поддержке турецкой армии выбили их оттуда. В начале марта город вновь взяли силы Асада.

10 мая 2018 года израильская ракета Spike NLOS уничтожила в Сирии комплекс Панцирь-С1.

21 января 2019-го Израиль разбомбил еще один комплекс.

Цена одного такого ЗРПК – $13-15 млн.

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