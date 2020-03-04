Ударный дрон Турции разбомбил российский комплекс ПВО Панцирь. Уже второй: видео

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Вчера Минобороны Турции заявило, что их военные в Сирии уничтожили за сутки два комплекса ПВО. Позднее появилось видео с Панцирем и сообщение о Буке.

В ночь на 3 марта турецкий ударный дрон уничтожил в Сирии российский зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1, который Москва поставляет войскам местного диктатора Башара Асада для прикрытия военных объектов от нападения с воздуха. Ролик размещен в Twitter ресурса Clash Report, который демонстрирует успехи турецкой армии в этом конфликте.

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ЗРПК разбомбили в районе Саракеба в 15 км на юго-востоке от города Идлиб – в том же районе, где немного ранее турецкий дрон уничтожил точно такой же комплекс. Во время атаки с воздуха радар ЗПРК был активен и система была направлена против турецкого беспилотника, пишет источник.

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Кроме того, ресурс утверждает, что дрон разбомбил и российский комплекс ПВО Бук-М2, "когда режим Асада попытался вывести его из зоны конфликта в Саракебе". Подтверждающего видео пока нет. Вчера с утра турецкие военные утверждали, что за сутки уничтожили два комплекса ПВО.

В начале февраля 2020 года силы Асада взяли Саракеб, но спустя пару недель повстанцы при поддержке турецкой армии выбили их оттуда. В начале марта город вновь взяли силы Асада

27 февраля 2020-го ВВС Сирии при поддержке РФ расстреляли турецкую колонну в Идлибе. Погибли 36 военных. Турция начала бомбить объекты сил диктатора Асада и заявлять о "тысячах" убитыхРФ говорит, что не атаковала турок, которые "помогали террористам", и предостерегает ВВС Турции: не гарантирует безопасность их полетов над Сирией. За несколько дней Турция сбила три Су-24 сил Асада, а те - ударный дрон Турции.

Смотрите видео: Турецкий дрон нанес удар по колонне бронетехники войск Асада

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Теги: Bayraktar, Саракеб, Сирия, пво, Турция, ударный дрон, Идлиб, про, панцирь
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