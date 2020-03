Война в Сирии. В ключевой город вошла военная полиция России - росСМИ

В город Саракеб в сирийской провинции Идлиб вместе с правительственными войсками введена военная полиция РФ. Об этот сообщает российское агентство Интерфакс со ссылкой на российский "центр по примирению враждующих сторон" в Сирии.

Сообщается, что полиция РФ введена в 17:00 2 марта "для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по автотрассам М4 и М5".

По сообщениям сирийских и российских СМИ, войска Башара Асада вчера снова заняли Саракеб, находящийся на автомагистрали, которая соединяет крупнейшие города Сирии Дамаск и Алеппо.

По информации Al Jazeera, к вечеру вчерашнего дня, 2 марта, бои за город еще продолжались, сирийские повстанцы контролировали западную часть города, правительственные войска - восточную, ни одна из сторон не могла установить уверенный контроль над Саракебом.

Сегодня журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщает в Twitter, что турецкие войска прекратили поддержку повстанцев в Идлибе артиллерийским огнем и ударами с воздуха, сирийские войска якобы захватили еще два города.

Two more strategic towns were captured by #AssadPutin forces overnight - after #Turkey once again betrayed its allies and stopped all support operations for Syrian rebel forces in #Idlib.



