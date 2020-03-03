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Война в Сирии. В ключевой город вошла военная полиция России - росСМИ

Война в Сирии. В ключевой город вошла военная полиция России - росСМИ - Фото
Военная полиция РФ в Сирии (Фото: Russian Embassy, Syria/Twitter)
03.03.2020, 10:27

По сообщениям российских и сирийских СМИ, город Саракеб занят войсками президента Башара Асада и военной полицией РФ

В город Саракеб в сирийской провинции Идлиб вместе с правительственными войсками введена военная полиция РФ. Об этот сообщает российское агентство Интерфакс со ссылкой на российский "центр по примирению враждующих сторон" в Сирии.

Сообщается, что полиция РФ введена в 17:00 2 марта "для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по автотрассам М4 и М5".

По сообщениям сирийских и российских СМИ, войска Башара Асада вчера снова заняли Саракеб, находящийся на автомагистрали, которая соединяет крупнейшие города Сирии Дамаск и Алеппо.

По информации Al Jazeera, к вечеру вчерашнего дня, 2 марта, бои за город еще продолжались, сирийские повстанцы контролировали западную часть города, правительственные войска - восточную, ни одна из сторон не могла установить уверенный контроль над Саракебом.

Сегодня журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщает в Twitter, что турецкие войска прекратили поддержку повстанцев в Идлибе артиллерийским огнем и ударами с воздуха, сирийские войска якобы захватили еще два города.

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Денис Юдин
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Саракеб Россия Сирия башар асад Идлиб военная полиция
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