Операцию "Паутина" пришлось перенести из-за "запоя" водителей фур – Малюк

Василий Малюк (Фото: Служба безопасности Украины)

Операцию "Паутина" пришлось перенести на более поздний срок из-за пьянства россиян на майские праздники. Об этом в интервью в эфире телемарафона сообщил начальник Службы безопасности Украины Василий Малюк, комментируя сложности при реализации.

Он заявил, что в оперативной работе никогда не бывает все по плану. Малюк отметил, что каждую неделю были какие-то казусы.

Читайте также Российскую стратегическую авиацию атаковали дроны с ИИ. Вот как это работает

"1 июня состоялась реализация, планировали мы ее сделать гораздо раньше. Но много было разных вопросов во вражеских тылах, которые приходилось решать. Но один из вопросов, и это такая нотка юмора: мы планировали еще до 9 мая это сделать, но они на Пасху там зашли в запой, простите, ну так злоупотребляли сильно спиртными напитками", — пояснил глава СБУ.

Малюк отметил, что из-за этого источники спецслужбы не могли созвониться с водителями фур, которые должны были доставить дроны к вражеским аэродромам.

"То одного водителя нет, то другого, понимаете? Потом, 1 мая – "майовка" у них, и они неделю лежат, их нет. Потом 9 мая. У нас реально месяц выпал, говорю вам откровенно, именно по этой первопричине", — поделился он.

Также Малюк рассказал и другие детали операции. По его словам, СБУ создала предприятие в России – логистическую компанию в Челябинске. Украинские агенты арендовали там офисное помещение и склады, которые находились рядом с местным управлением Федеральной службы безопасности.

Глава СБУ акцентировал, что во время спецоперации СБУ пришлось постоянно решать разноплановые задачи, в том числе организовать завоз в Россию подсанкционных товаров, в частности аккумуляторных станций. Здесь пригодился опыт по борьбе с транснациональной преступностью.

Отдельно Малюк остановился на средствах, поразивших российские самолеты. По его словам, дроны были уникальны.

"У них есть несколько разновидностей связи. Боевая компонента каждого БпЛА состояла из двух частей по 800 граммов (то есть в общей сложности 1600) специальной смеси, которую мы разрабатывали именно для этой операции. Она имеет кумулятивно-фугасный эффект: для того, чтобы прожигать сам корпус самолета и уже внутри вызвал взрыв", — объяснил он.