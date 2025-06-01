СБУ: Удары по аэродромам РФ поразили 34% стратегических ракетоносителей

Российский Ту-22М3 (Иллюстративный скриншот с видео)

В результате спецоперации Службы безопасности Украины "Паутина" поражены 34% российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентированная стоимость которых составляет $7 млрд. Об этом сообщили в спецслужбе.

"$7 млрд США. Такова ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина". Поражены 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ (Собеседник LIGA.net в спецслужбе сообщал, что удалось поразить 41 самолет)", – говорится в публикации.

О деталях спецоперации СБУ обещает рассказать позже.

Это первое официальное сообщение спецслужбы по поводу операции, ранее информация о ней анонимно предоставлялась медиа, в том числе и LIGA.net.

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Днем 1 июня Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России, сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе. По его словам, по российским самолетам били с помощью FPV-беспилотников, запущенных с фур (ознакомиться с фото, видео и деталями можно здесь).

в спецслужбе. По его словам, по российским самолетам били с помощью FPV-беспилотников, запущенных с фур (ознакомиться с фото, видео и деталями можно здесь). Среди самолетов, потерпевших поражение, – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 и сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Важно то, что Россия пока не способна производить такие самолеты.

Расстояние от самого отдаленного пораженного аэродрома "Белая" до Украины – более 4300 километров.