Украина не сообщала США об ударе по стратегическим аэродромам России – Axios

Подтверждают источники и в Украине, и в Белом доме

Дональд Трамп (Фото: SARAH YENESEL/EPA)

Первоначально американский новостной ресурс Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника заявил, что Украина заблаговременно сообщила Соединенным Штатам о дроновой атаке по стратегическим аэродромам России. Однако впоследствии само медиа опровергло эту информацию.

ИСПРАВЛЕНО. В новой версии публикации Axios пишет, что Украина не информировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа об этом ударе. Неназванный американский чиновник также сообщил журналистам, что Белому дому не сообщали об атаке.

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Между тем другое американское медиа, телеканал CBS News, заявило: его источники в Белом доме утверждают, что администрация не знала о подготовке атаки.

В то же время официально у Трампа отказались комментировать атаку, отмечает CBS News.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина самостоятельно осуществила эту операцию.

Днем 1 июня Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России, сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе. По его словам, по российским самолетам били с помощью FPV-беспилотников, запущенных с фур – удалось поразить 41 самолет стратегической авиации России (ознакомиться с фото, видео и деталями можно здесь).

в спецслужбе. По его словам, по российским самолетам били с помощью FPV-беспилотников, запущенных с фур – удалось поразить 41 самолет стратегической авиации России (ознакомиться с фото, видео и деталями можно здесь). Среди воздушных судов, потерпевших поражения – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 и сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Важно то, что Россия сейчас не способна производить такие самолеты.

Расстояние от самого отдаленного пораженного аэродрома "Белая" до Украины – более 4300 километров.