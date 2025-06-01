Україна не повідомляла США про удар по стратегічних аеродромах Росії – Axios

Підтверджують джерела і в Україні, і в Білому домі

Дональд Трамп (Фото: SARAH YENESEL / EPA)

Спочатку американський новинний ресурс Axios із посиланням на неназваного українського посадовця заявив, що Україна завчасно повідомила Сполучені Штати про дронову атаку по стратегічних аеродромах Росії. Проте згодом саме медіа заперечило цю інформацію.

ВИПРАВЛЕНО. У новій версії публікації Axios пише, що Україна не інформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про цей удар. Неназваний американський посадовець також повідомив журналістам, що Білий дім не повідомляли про атаку.

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Тим часом інше американське медіа, телеканал CBS News, заявило: його джерела в Білому домі стверджують, що адміністрація не знала про підготовку атаки.

Водночас офіційно у Трампа відмовилися коментувати атаку, зауважує CBS News.

Вдень 1 червня Служба безпеки України провела спецоперацію "Павутина", уразивши чотири стратегічні аеродроми Росії, повідомив співбесідник LIGA.net у спецслужбі. За його словами, по російських літаках били за допомогою FPV-безпілотників, запущених із фур – вдалося уразити 41 літак стратегічної авіації Росії (ознайомитися з фото, відео і деталями можна тут).

у спецслужбі. За його словами, по російських літаках били за допомогою FPV-безпілотників, запущених із фур – вдалося уразити 41 літак стратегічної авіації Росії (ознайомитися з фото, відео і деталями можна тут). Серед повітряних суден, що зазнали ураження, – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 та надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3. Важливим є те, що Росія наразі не здатна виготовляти такі літаки.

Відстань від найвіддаленішого ураженого аеродрому "Бєлая" до України – понад 4300 кілометрів.