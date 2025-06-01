В Росії внаслідок спецоперації СБУ пошкоджено понад 40 літаків РФ – джерело, відео
Служба безпеки України провела 1 червня масштабну спецоперацію зі знищення ворожої авіації у російському тилу. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено щонайменше 40 літаків. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у СБУ.
Серед літаків, що зазнали ураження, – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 та надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22 М3.
За даними співрозмовника LIGA.net, атака відбувалася на військову авіабазу "Бєлая" дальньої авіації в Іркутській області РФ.
Спецоперація, якою керував голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк, отримала назву "Павутина".
За даними співрозмовника, ворожій авіації попередньо завдано збитків на понад 2 млрд доларів.
ОНОВЛЕНО О 14:40. Як повідомив LIGA.net співрозмовник у СБУ, Служба безпеки уразила відразу чотири військові авіабази РФ, зокрема "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
"Завдяки Малюку у РФ тепер зрозуміли справжнє значення слова "демілітаризація", – додав співрозмовник.
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