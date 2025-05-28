Дрони СБУ атакували завод під Москвою, який виробляє ракети – джерело

Завод "Радуга" (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

Дрони Служби безпеки України в ніч проти 28 травня уразили під Москвою стратегічне підприємство "Радуга", яке виготовляє крилаті ракети. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у СБУ.

За його словами, дрони змогли обійти російську протиповітряну оборону та влучили по збиральному та споряджальному цехах підприємства, на яких наразі триває пожежа.

Зазначається, що завод "Радуга" імені Березняка – стратегічне підприємство російського військово-промислового комплексу, розташоване в місті Дубни за 130 км на північ від Москви. Він входить до корпорації "Тактическое ракетное вооружение".

На заводі виготовляють крилаті ракети класів "повітря-повітря", "повітря-земля" та "земля-земля". Зокрема, ракети Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими РФ обстрілює Україну.

"СБУ продовжує з хірургічною точністю влучати по ключових підприємствах російського ВПК, чия продукція є зброєю у війні проти України. Дронові санкції від СБУ по технологічному тилу російської армії триватимуть і надалі", – зазначило поінформоване джерело в СБУ.