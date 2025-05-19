СБУ ударила по газових вежах у Чорному морі: знищено РЛС росіян та склади – відео

Для ураження цілей була проведена комбінована спецоперація в акваторіі Чорного моря

Газові вежі в Чорному морі (Ілюстративне фото: ГУР)

У Чорному морі знищені російська радіолокаційна система та склади на газовидобувних платформах. Про це повідомила Служба безпеки України.

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Зазначається, що днями співробітники 13-го Головного управління департаменту військової контррозвідки СБУ провели комбіновану спецоперацію в Чорному морі. За допомогою морських і повітряних дронів вони уразили російське обладнання, розміщене на українських газовидобувних платформах.

Спочатку одну з веж уразив безпілотник із повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон. СБУ вдалося знищити РЛС "Нева", яку противник використовував для моніторингу повітряної та надводної ситуації, а також складські приміщення та житловий блок на вежі.

"У межах однієї спецоперації фахівці СБУ використали два типи безпілотників, які продемонстрували ефективність парної роботи. Ми ще раз нагадали ворогу, що жодному російському мотлоху не місце у Чорному морі", – зазначили в СБУ.

Також силовики нагадали, що з початку повномасштабної війни СБУ вдалося уразити Кримський міст і 11 російських військових кораблів за допомогою надводних дронів. Це привело до того, що домінування РФ у Чорному морі зменшилося і був відновлений зерновий коридор.